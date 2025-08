Los “soldados” de Antonetti: Férrea defensa al titular de Economía

Por Julieta Fernández

“Si uno ve el Municipio de Córdoba, Río Tercero, Río Cuarto, entre otros, independientemente del color político, obviamente que en épocas de elecciones se dispara el gasto. Por una cuestión de potenciación de las acciones políticas y de los programas. Pasa a nivel nacional, provincial, municipal. Acá obviamente estuvo la potenciación del gasto para tratar de acelerar programas y después vino la caída abrupta de la situación económica”, dijo el secretario de Economía, Pablo Antonetti, al referirse al déficit que atravesó el primer año de la gestión De Rivas.

En diálogo con FM Al Toque, Antonetti habló de las dificultades para recuperar el superávit a partir de la caída de la recaudación en tributos como Comercio e Industria. No obstante, al admitir que “se potenció el gasto para acelerar acciones durante la campaña”, el funcionario que lleva más de 9 años al frente de la cartera de Economía se colocó en el centro de una polémica.

Los tres circuitos locales de la UCR no tardaron en repudiar los dichos del funcionario. “En un acto de sincericidio absoluto, Antonetti reconoció que desde el Gobierno Municipal se gastó durante el proceso electoral del 2024 una suma de dinero muy por encima de la normal a los fines de acelerar programas políticos”, manifestaron los boinas blancas en un comunicado. “Según nuestros cálculos, serían $4 mil millones”, agregaron e instaron al intendente a pedir disculpas públicas al respecto.

Casi al unísono, algunos funcionarios clave de la gestión, junto a la presidenta del Concejo Deliberante, salieron en defensa del secretario de Economía en sus redes sociales. En los mensajes se advirtió un factor común: desmintieron las acusaciones de la UCR y aseguraron que, en caso de tener pruebas de un uso indebido de los recursos públicos, debieran presentarlas ante la Justicia.

“El partido radical miente como siempre. No me sorprende. El secretario Antonetti es una persona de bien, responsable y honesta. No usó fondos públicos para nada que no correspondiera nunca y si algún trasnochado quiere sugerir otra cosa, debe mostrar las pruebas e ir a la Justicia”, dijo Roberto Koch, secretario de Gobierno de la Municipalidad.

Otra figura que salió en defensa del secretario de Economía fue la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Medina. “Los mismos que nos dejaron una ciudad en ruinas nos quieren enseñar a gobernar y difunden información falsa sobre nuestro secretario de Economía. Las mentiras tienen patas cortas, muchachitos radicales. Si tienen pruebas, vayan a la Justicia y dejen de vociferar”, dijo la titular del Legislativo local.

Leandro Carpintero, jefe del bloque oficialista, también se sumó a la oleada de críticas a la UCR. “Mienten para confundir a la gente y desgastar a nuestro gobierno. Los recursos públicos se usaron siempre para la ciudad. Quien quiera decir lo contrario, que lo demuestre en la Justicia”, manifestó el edil. En tanto, el secretario de Prevención y Convivencia, Gastón Maldonado, apuntó directamente al presidente de la UCR local, Marcos Curletto, a quien le planteó que “le queda muy grande la presidencia de la UCR” y consideró que el radicalismo local “es el anti ejemplo de cómo gobernar”.

La UCR aún no ha confirmado si realizarán algún tipo de presentación ante el Poder Judicial. No obstante, alegan que su planteo inicial tomó como disparador “nada más y nada menos que las propias expresiones del secretario de Gobierno en una entrevista periodística”. Más allá del espaldarazo de algunas figuras fuertes del gabinete, el respaldo no sería unánime dentro del Palacio de Mójica y hay quienes consideran que los dichos de Antonetti fueron desafortunados y susceptibles de generar este tipo de reacciones en la oposición.