Diana Mondino, en Córdoba, subrayó que la economía "ya se está dolarizando"

“Es notorio cómo se está dolarizando la economía: alquileres urbanos; alquileres en el campo. La economía se va dolarizando sola”, dijo Diana Mondino ante los empresarios de la Bolsa de Comercio de Córdoba, de la que ella es vicepresidente segunda. La economista y candidata a diputada nacional libertaria subrayó que las ideas de Javier Milei son “las de la Constitución Nacional”.

Admitió que si la economía argentina lograra “flexibilidad, competitividad y productividad” esa “herramienta” puede “no ser necesaria, pero la experiencia argentina muestra que no es así. La dolarización es, simplemente, ‘nunca más’”.

“Si hubiera cero inflación, ¿ustedes se quedan con estas jubilaciones, salarios, con estos márgenes? Nadie, tenemos que hacer muchas cosas para que la economía funcione”, les preguntó a los asistentes. Reiteró que, básicamente, el problema de la Argentina es fiscal, “gasta más de lo que tiene. Encima gasta mal, de manera ineficiente. Sistemáticamente durante 50 años se gasta más de lo que ingresa”. En esa línea precisó que se le echa la culpa a lo que no es lo más relevante: " Toda la deuda con organismos internacionales equivale al 20% de toda la deuda y encima no la pagamos”.

“Tenemos que gastar menos. Una de las formas de generar mayores incentivos, es la dolarización, impedir que se pueda emitir. Llegar a un esquema donde en el futuro no se pueda emitir”, detalló y fue sobre el punto de que la Constitución Nacional dice que el Banco Central tendrá la “facultad” no la “obligación” de emitir moneda. Dolarizar, dijo, es “una manera de decir que se cortan las manos y no se puede emitir, quemo el Banco Central, no se puede emitir más”.

Antes de Mondino habló Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, quien planteó que, cuando se habla de dolarización, hay que ser “cuidadosos” porque los planes ortodoxos de control de la inflación también han funcionado en el mundo. “Pasó en Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. Por haber hecho los deberes en el plano monetario y fiscal, lograron estabilidad. Para entrar en un proceso de dolarización hay que transitar al menos 24 meses con un plan de control del déficit y con un plan monetario. La Argentina no tiene por qué hacer un salto al vacío”, subrayó.

Guido Sandleris, asesor estratégico del Instituto de Análisis Económico de la Bolsa, también hizo su presentación y proyectó que las reservas netas, en el mejor de los casos, le quedarán al próximo gobierno en unos US$10.000 millones en negativo. Las reservas líquidas son de US$14.000 millones; era la mitad antes de que entrara el desembolso del FMI, aclaró y ratificó que sigue habiendo “poco margen para intervenir en las variables claves de la economía”.

“El lunes post PASO se anunció la devaluación; el martes se cerraron por completo las importaciones y se cerraron exportaciones. El Banco Central volvió a emitir significativamente pesos, unos $500.000 millones”, describió.

Sandleris también se refirió al “salto inflacionario” registrado este mes. “Básicamente se combinaron la devaluación del tipo de cambio oficial que funcionó como una campana de largada entre el dólar y los precios. Al Gobierno y al FMI le faltaron reflejos para ver que la situación de ese lunes no era la misma que antes de las PASO. La devaluación generó un salto en los tipos de cambio paralelos. La brecha prácticamente no cambió entre las pre y las post PASO”, apuntó.

A criterio del expresidente del Banco Central, el escenario es “muy incierto”. Remarcó que el costo en términos de actividad del freno a las importaciones será “importante” y sobre la economía en general, señaló que puede continuar el deterioro pero sin espiralización. “La economía está en una situación de extrema vulnerabilidad. No hay ningún fundamental anclando las expectativas. El “plan platita” anunciado ayer genera más problemas. La situación para quien tiene pesos no es positiva, hay incentivos para salir. Los riesgos crecieron, tenemos por delante meses que pueden ser complicados”, definió.

Rechazo del G6 al bono salarial

El G6 de Córdoba se sumó a otras entidades empresarias como la Cámara Argentina de Comercio y la CAME en el rechazo a la iniciativa oficial de un bono salarial a aplicar en los meses de agosto y setiembre. Solicitan firmemente dar marcha atrás con el anuncio y abstenerse de generar esa obligación.

"Ante una economía en profunda crisis, intervenciones de esta naturaleza generan múltiples problemas que deprimen aún más la ya castigada actividad productiva. Esta política económica destruye el salario, el que de ninguna manera se recupera con estas iniciativas si no con la implementación de las políticas adecuadas. Las distorsiones que produce son múltiples. Primero, el Estado nacional toma decisiones que son de órbita estricta de los privados, fijando de manera arbitraria el monto, la oportunidad y la razón de esos “adelantos” salariales”.

Por otra parte, plantea la entidad que la decisión “desvirtúa la herramienta de determinación de los salarios sector por sector, que son propios del dinamismo y características de cada actividad y región del país".

Y agrega: "Las empresas venimos realizando múltiples esfuerzos para sostener la actividad y el empleo y en acompañar a nuestros trabajadores en los impactos que les genera día a día la inflación. Las actualizaciones salariales están siendo pactadas en paritarias entre el sector sindical y el empresario y cumpliéndose en todos sus alcances”.