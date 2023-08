Volver a grabar en paz

J.C. Maraddón

Dentro de un par de meses se cumplirán treinta años de la publicación de “The Spaghetti Incident?”, un álbum que marcó el final de la primera etapa de los Guns N´Roses, aquella banda de hard rock que levantó la bandera de ese género hasta hacerla flamear entre la marea del house y del hip hop que coparon la escena a comienzos de los noventa. La popularidad mundial que alcanzó esta banda estadounidense queda reflejada en las dos visitas que realizaron a la Argentina en esa época, cuando el estadio de River Plate les quedaba chico para cobijar semejante expresión de fanatismo.

Habían llegado a su pico de fama con los dos volúmenes de “Use Your Illusion”, que en 1991 reflejaron la productividad compositiva de una formación que había necesitado por lo menos un par de discos para descargar todas las canciones que surgían de esa usina piloteada por el cantante Axl Rose y el guitarrista Slash. Ni tan alternativos como los referentes de la movida del grunge ni tan metálicos como el thrash de Metallica, encontraron el punto justo en el que el rock de guitarras distorsionadas y voces desgarradoras podía sonar en la radio y ganarse los favores de las mayorías.

Pero esa cima de masividad degeneró en un torbellino de excesos y roces internos que clausuró la veta creativa cuya expansión había sido la causa de que apelasen a un lanzamiento doble. Por eso, cuando llegó el momento de ingresar nuevamente a estudios, dos años más tarde, la salida fue grabar una colección de covers de aquellos intérpretes que les habían servido de estímulo cuando empezaron. Algunos de esos registros habían quedado como sobrantes de las sesiones de “Use Your Illusion”, lo que no evitó que las horas de convivencia necesarias para darles forma a las canciones derivasen en un caos permanente.

“Since I Don’t Have You”, un tema original del grupo vocal The Skyliners publicado en 1958, fue el single más difundido de “The Spaghetti Incident?” y, aunque la voz quebrada de Axl Rose le restaba dulzura, no dejaba de ser una balada romántica que no terminaba de conformar a los seguidores del grupo. La inclusión de un track oculto escrito por Charles Manson, “Look at Your Game, Girl”, desató una polémica que los dejó muy mal parados y que en definitiva era lo que faltaba para empujarlos a una separación que a esa altura asomaba como algo inevitable.

Hace unos años, Axl y Slash hicieron las paces y retomaron la senda de Guns N’ Roses, aunque el panorama musical ya no sea el mismo de la primera mitad de los noventa y ellos tampoco luzcan joviales y exultantes como hace tres décadas. Para poner a prueba su vigencia, llevan ya ocho años de permanentes giras por todo el planeta, que también los trajeron a la Argentina y que les permitieron demostrar que su legión de admiradores no decrece y que, en la inmensa paleta sonora que se despliega en la actualidad, todavía queda un espacio para el estilo que ellos practican.

Quizás envalentonados por esa respuesta, Axl Rose, Slash y el bajista Duff McKagan volvieron a someterse al trajín de las grabaciones y han lanzado hace pocos días “Perhaps”, un nuevo single que recuerda los viejos tiempos y que corrobora la voluntad que los anima de mantenerse unidos, sin que a la vejez reaparezcan las disputas que alguna vez los distanciaron. Si bien la crítica no se los ha tomado demasiado en serio en este reposicionamiento, bien es sabido que nunca tuvieron buena sintonía con los medios, ni siquiera en aquella etapa en que sus discos vendían por millones.