Enroque Corto

Juez, Quinteros y el curioso saludo por el Día del Amigo

Ayer, una vez más y después de algunas versiones que corrieron rápidamente en la prensa en torno a movimientos que se podrían dar en el ministerio de Seguridad de la Nación, la relación de la titular de esa cartera Patricia Bullrich con el ministro cordobés Juan Pablo Quinteros y algunos comentarios sobre enojo del juecismo, el senador Luis Juez volvió a cargar contra su ex amigo.

Informante Juecista: Sigue caliente Luis…

Periodista: ¿Qué pasó ahora?

IJ: Es por el tema de lo que algunos tiran si él está enojado, enbroncado o caliente con Quinteros. Y la verdad, que lo que Luis dice es que Quinteros es un incapaz, un inútil, pero no está enojado con él.

P: Veo…

IJ: Ahora Luis salió con la muerte de esa mujer en Córdoba que estuvo internada en el Hospital De Urgencias y murió a raíz de un enfrentamiento en barrio Sol Naciente.

P: Sí.

IJ: El tema de lo que plantea Luis es que en el medio de la muerte de esta mujer, con horas de diferencia, Quinteros estaba saludando por la radio de la policía a sus efectivos y celebrando el Día del Amigo en Villa El Libertador, uno de los barrios más castigados por la delincuencia.

P: Bueno…

IJ: No se puede ser tan bizarro, tan burdo… ¿no sé si me entiende? Disculpe, pero me da bronca. Le mando un abrazo.

Encuentro Llaryora-Jalil en El Panal

La jornada pasaba intensa como el regreso de la actividad escolar y el final del receso invernal cuando el informante del Panal avisó que había cumbre.

Informante Panal: Hay cumbre…

Periodista: No me diga que van a ir a…

IJ: ¡No! ¿Cómo se le ocurre que vamos a ir a ese lugar que está pensando usted por la actividad de mañana? ¡Ni se le ocurra! Yo le hablo de una reunión de las que importan, las que construyen vínculos, las que representan a los sectores productivos…

P: Bueno, sí. Diga. No salamee tanto.

IP: El gobernador Martín Llaryora recibió a su par, el catamarqueño Raúl Jalil.

P: ¡Ah! El que recibió a Victoria Villarruel hace unos días…

IP: Cómo le gusta el lío eh… no hay caso. Sí, estuvo con él. Hablaron de una agenda común centrada en el fortalecimiento de las alianzas productivas y la complementariedad entre Córdoba y Catamarca, con el objetivo de potenciar las capacidades regionales, conversar sobre la importancia de generar empleo genuino y abrir nuevas oportunidades laborales e inversiones futuras para las provincias.

P: Muy bien.

IP: “La integración regional es fundamental para el desarrollo y la generación de empleo genuino. Estamos convencidos de que, trabajando juntos, podemos potenciar sectores estratégicos que son clave para el crecimiento del país”, destacó Llaryora. ¡Qué tal! ¡Y usted preguntando si vamos a ir a… le mando un abrazo!





La encuesta cordobesista

El periodista charló con el informante sobre una encuesta telefónica bancada por Hacemos Unidos.

Informante: De curioso nomás sostuve la llamada. Era una consultora que preguntaba sobre posibles candidatos, preferencias electorales, preocupaciones para los cordobeses, etcétera.

Periodista: ¿Bancada por quién?

I.: Claramente por Hacemos Unidos. Algunas cosas interesantes: lo miden a Rodrigo De Loredo para octubre y no a Luis Juez; lo miden a Andrés Fassi por La Libertad Avanza; y la miden a Natalia de la Sota por fuera.

P.: ¿Y a Schiaretti?

I.: También, por supuesto. Cuando preguntan si votarías a Natalia dicen “apoyada por Sergio Massa” ja, y cuando preguntan por Federico Alesandri dicen “del peronismo kirchnerista apoyado por Cristina y Kiccillof”. Ah, y un dato más…

P.: Diga.

I.: Preguntan a quien votaste en las generales del 2023, Schiaretti, Massa, Bullrich, Milei, etc.

LLA: exclusión de las listas, paro tuitero, y reencuentro Milei-Gordo Dan en “La Derecha Fest”

El periodista conversaba con el informante libertario sobre el cierre de listas del oficialismo nacional. Entre chanza y chanza, se dio este comentario.

Periodista: Los que deben estar ofendidos son los muchachos de la guardia pretoriana, ¿no?

Informante Libertar: Uf… acaba de meter el dedo en la llaga… Las Fuerzas del Cielo quedaron golpeadas con el cierre de listas de Provincia de Buenos Aires. Y no disimularon…

P.: ¿Cómo es eso?

I.L.: Y bueno… primero metieron un paro tuitero de 36 horas. Ninguna de las “cuentas-tanque” que maneja Santiago Caputo viralizó tuits de Milei ni de nadie. Y después de ese llamamiento al silencio, salieron a darle con todo a Sebastián Pareja, el armador de Karina en PBA. “TraductorTeAma”, una de las cuentas más pesadas, lo insultó de arriba abajo y compartió un video del candidato ungido por Karina como número dos en la 2da sección electoral del Conurbano, Pablo Morillo, en el que el entonces funcionario de Kicillof llenaba de elogios al gobernador y lo identificaba como un claro presidenciable…

P.: Que poco tardaron en llegar lo carpetazos internos…

I.: Y ahora viene lo mejor… Este martes llega La Derecha Fest a Córdoba y Milei va a compartir escenario con el Gordo Dan y Laje… Ahí se va a ver cómo está la cosa…

P.: Si de verdad practican la subordinación que pregonan, no creo que haya ninguna tensión…

I.L.: Yo creo que no… Lo que tal vez pueda suceder, es un gesto de parte del presidente a la tropa libertaria pura. A la guardia pretoriana, como dijo usted…

P.: ¿Está hablando de una oficialización, en el evento, de la candidatura de Laje como número uno de la lista en Córdoba?

I.L.: Bueno, yo no quería decir tanto… es una especulación grande como una casa… Pero al ‘Javo’ le gusta sorprender… Y los muchachos están entusiasmados…

Sale la UEPC Capital

Luego de la reunión entre la UEPC y el gobierno provincial, la Junta Capital orquestó una movilización de delegados en reclamo de la reapertura de las paritarias.

Informante: la UEPC capital convocó a una jornada provincial de lucha el 22 de julio a las 18 horas. Se reúnen en Maipú 30, pasan por Junta Central de UEPC y quieren llegar a Casa de Gobierno.

Alfil: ¿Con qué propuestas?

Informante: Reapertura ya de las paritarias, rechazo a las reformas "antieducativas" y límite a la sobrecarga laboral.

Alfil: Se largó la segunda etapa del año.