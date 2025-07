Manzoni le pidió a Milei que quite las retenciones a modo de payada

Con el acercamineto de la presencia de Javier Milei en la Expo Rural de Palermo, donde se encontrará con los principales referentes del Campo. Facundo Manzoni, intendente de Viamonte volvió a pedirle al Presidente que elimine las retenciones de la Soja y Maíz con una payada, aprovechando la exposición agronoma.

El jefe comunal de la localidad ubicada a unos 370 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba, reiteró su pedido a Milei en la red social X. " Aquí me encuentro de nuevo, pidiendo lo que ya es costumbre. Buscaré que mi pedido retumbe en sus oídos, mi Presidente pues el campo está pendiente que usted acabe con la incertidumbre".

Retenciones: un viejo carma 😔🇦🇷

Y si se anima a eliminarlas? @JMilei pic.twitter.com/iS65WHGNY4 — Facundo Manzoni (@Facumanzoni) July 22, 2025

El Gobierno nacional implementó una reducción temporal en las retenciones, llevando el porcentaje de la soja del 33% al 26%, y el del maíz del 12% al 9,5%, en un período que abarcó hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio, los porcentajes de los derechos de exportación se restablecieron a sus valores originales.

El intendente de Viamonte detalló en su "canto", que el evento de la Exposición Rural significa una "oportunidad" para anunciar la eliminación de las retenciones. "Usted más que nadie sabe que las retenciones son injustas y arbitrarias y como cierta malicia tributaria que usted supo definirlas. Hoy cuenta con la oportunidad de destruirlas y apuesta por una postura totalmente contraria. Sigo confiando y ojalá no me confunda", cantó el jefe comunal.

Luego de formar parte de "la Derecha Fest", el Presidente estará en el acto de inauguración de la exposición Rural de Palermo, donde anunciará una importante medida que podrá impactar al sector del campo.

Nicolas Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina expresó: "No sabemos qué anuncio puede haber, pero no me cabe duda que el presidente vendrá y algo va a decir. Después, cada uno se puede sentir satisfecho o no, pero seguramente haya algo, sostuvo el dirigente del agro.

La semana pasada, previo a la inauguración del evento ganadero, el Presidente se reunió con miembros de la Mesa de Enlace, donde mostró un canal de diálogo ante la tensión generada por el aumento de retenciones.