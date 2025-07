Federico Jelic

Luego de superar las tinieblas de la que fue su peor semana desde su arribo a Talleres, la más infame y polémica de todos, el presidente Andrés Fassi apunta a seguir en el poder en barrio jardín, con un estatuto que necesita una modernización, según su mirada, y la que expondrá el domingo en la esperada Asamblea General Ordinaria.

Por eso, el triunfo ante Independiente llegó de la manera más oportuna posible, para clamar ánimos opositores y levar algo de luz y esperanza en la campaña deportiva. Pero la semana anterior se vivió de terror propio de Transilvania, con la renuncia del DT Diego Cocca a tres días del inicio del torneo, la intempestiva llegada de Carlos Tévez en ese cargo, la derrota ante San Lorenzo en casa y un tsunami de críticas que hasta aún perdura.

En ese contexto, Fassi sigue pisando el acelerador y va por más: este domingo buscará convencer a sus propios asambleístas de modernizar el estatuto, con algunas novedades en cuanto a participación de socios y otros aspectos institucionales, aunque fundamentalmente, de fondo hay un solo objetivo: permanecer 10 años más en la presidencia del club albiazul.

Por 10 años, en medio de la tormenta

Impensado y sinuoso se presentó el proyecto deportivo este 2025, con la prematura salida de Alexander Medina luego de una campaña para el olvido que dejó a Talleres en el fondo de la tabla y peor aún, en zona de descenso directo. Increíble que este mismo grupo estuvo a un partido el año pasado de ser campeón y que haya ganado la Supercopa Internacional en Paraguay, ante River, en aquella recordada final por penales más el remate inmortal de Gastón Benavídez.

Pero luego salió todo mal: Plantel dividido, DT cuestionado, hinchas disconformes, asambleístas con reclamos y pedidos de explicaciones inusitados. Claro, en 11 años de gestión ningún socio o miembro del parlamento albiazul osó discutirle a Fassi aspectos de gestión de este Talleres que tuvo grandes avances en todo sentido, pero hoy ya no luce invulnerable políticamente.

De todas maneras, el plan es claro, por eso algunos hinchas y socios lucen alterados en redes sociales, solicitando más participación y hasta algún grupo opositor amenaza con competir en las próximas elecciones, que debiera tener lugar este año.

A saber: en medio de esta especie de conflicto, Fassi es claro con el objetivo: lograr mediante la aprobación del parlamento de barrio Jardín la modernización del estatuto y de esa forma, apostar a dos períodos (renovables) de cinco años.

Claro está que hay otros detalles que mediante sus redes oficiales buscaron instalar: la posibilidad de mayor participación, ampliando los asambleístas de 100 a 180, con mayor participación femenina y con la novedad de que cualquier socio con más de 6 años de antigüedad puede postularse. De acuerdo al estatuto anterior, había un blindaje donde solamente dirigentes que hayan demostrado gestión en ámbitos o entidades públicas o privadas podían aspirar a esa función ejecutiva, y que de acuerdo a las interpretaciones, solamente podría salir de los 100 asambleístas.

También hay polémica por la derogación de los artículos 30 y 32, que ya no faculta a tener un revisor de cuentas y un tesorero. Dudas que Fassi deberá subsanar en la Asamblea.

Pero más allá de eso, no es novedad que cuando la pelota pega en el palo y no entra, dificulta todo el clima social. Y en este contexto, con Talleres peleando por el descenso y lejos del protagonismo de otros años, eliminado rápidamente de la Copa Libertados y la Copa Argentina, las críticas llovieron sin cesar por barrio Jardín.

De todas formas Fassi ya tiene apalabrados con promesas a sus asambleístas y no tendría dificultad de aprobar el estatuto pero ya no será lo mismo: no tendrá la impunidad social ni la facilidad en gobernabilidad que gozó ganada en buena ley por el hincha albiazul. Su imagen quedó un tanto desgastada aunque claro está, todo se cura de una sola forma: ganando en la cancha.

Ah y en su caso, avanzando con su gran promesa: el estadio propio. Vale recordar que se autoimpuso un plazo de 10 años para construir el hogar oficial de Talleres, desvelo y anhelo de todos los hinchas.

Fassi ya logró imponer condiciones para modernizar el estatuto allá por 2016, en una Asamblea realizada en el Orfeo Superdomo, con un importante incidente con sabor a escándalo y polémica, cuando amenazó a los socios con renunciar en caso de no conseguir la aprobación, que incluía la facultad de poder vender al predio de las 24 hectáreas en caso de ser necesario. Finalmente nada de eso ocurrió, al contrario, el complejo “Amadeo Nuccetelli” luce remodelado con infraestructura de primer nivel y con canchas de entrenamiento que nada tienen para envidiar a los grandes de Buenos Aires.

Ahora Fassi afrontará su última cruzada institucional en Talleres, en las gestiones que podrían marcar su final como presidente. El grupo “Más Talleres” comandado por el abogado Daniel Quinteros ya busca la nulidad del proceso de la Asamblea con una presentación judiciales que podría ser un obstáculo. También reaparece el núcleo “Talleres es de su gente”, primer competidor de Fassi en las elecciones post quiebra, que también buscan regresar con la vida política.

Mientras tanto, el domingo será la hora de la verdad y Fassi ya ensaya la modernización del estatuto, donde reglamentaria podrá garantizarse una década más de conducción en Talleres.