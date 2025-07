Por Felipe Osman

Después del cierre de listas en Provincia de Buenos Aires, en el que Karina Milei hizo notar todo su poderío, el presidente pasó por Córdoba y levantó a Agustín Laje, protagonista de “La Derecha Fest”. Sin embargo, todo quedó en un gesto. Javier Milei no despejó ninguna incógnita y la lista de La Libertad Avanza sigue cocinándose a fuego lento, con ingredientes cordobeses, pero receta porteña.

Entre tanto, se siguen acumulando hipótesis. Primero se habló de Franco Mogetta como número puesto para liderar la lista, después recobró fuerza la idea de que el autor de “La Batalla Cultural” sería convocado por Milei para capitanear la campaña en Córdoba, y transversalmente a todas estas elucubraciones, se suceden, sin pausa, las que imaginan a Rodrigo De Loredo o Luis Juez encabezando la boleta libertaria.

Estas últimas, vale decir, parecen más surgidas del interés del radical y el líder del Frente Cívico que del repertorio libertario pero… hasta que haya lista definida, marchan.

Es que los dos imaginan a las elecciones de medio término como el trampolín hacia la Gobernación. Y, en efecto, ese es el mejor motivo que podría encontrar la Casa Rosada para no ubicarlos al tope de su boleta.

Es difícil saber, de antemano, si Milei quiere o no tener intendentes y gobernadores propios, que fortalezcan su estructura, pero, a la vez, la desordenen, introduciendo nuevos polos de poder a un oficialismo que hasta el momento se conduce con un verticalismo absoluto, y puedan generar costos políticos a la franquicia libertaria.

Ahora bien, de lo que no se puede dudar, es que La Libertad Avanza tiene que perfilar un candidato propio para la Gobernación. Si no es para hacerse del Centro Cívico, para guardar una carta de negociación invaluable en el 2027, cuando el peronismo cordobés, que siempre trabaja sobre la división opositora, busque la reelección de Martín Llaryora.

Eso puede explicar, quizá, el último globo de ensayo que ha soltado -presuntivamente- la delegación cordobesa de La Libertad Avanza.

Para los ‘puros’, léase, los dirigentes sin archivo que se alinean al Gobierno Nacional, la lista no debe estar ‘contaminada’ por políticos de carrera. Detrás del pretexto de no mixturarse con la ‘casta’, lo que yace es el interés por monopolizar la lista y quedarse con la escudería para el proyecto provincial. He ahí la razón de ser de la enrevesada tesis ‘Bornoroni 2025’.

En Córdoba, propios y ajenos aseguran que La Libertad Avanza, como marca, mide bien sin importar cuál sea el candidato. O, mejor dicho, ningún candidato le da un hándicap al partido. El hándicap es el partido. Y es difícil encontrar motivo aparente para que ese capital le sea obsequiado a la UCR o el Frente Cívico. ¿A título de qué?

Por lo demás, que sobrevuele la idea de que Bornoroni puede ser el candidato también ordena hacia adentro. El hecho de que ningún dirigente aporte un diferencial sobre la marca, no sólo habla de que la marca es competitiva, también habla de que durante los últimos dos años La Libertad Avanza no ha sabido, querido o podido construir o sumar dirigentes de amplio conocimiento y buena imagen en Córdoba. Y, sin un ‘primus inter pares’ entre los posibles integrantes de la lista, el presidente del partido y titular del bloque es, sin lugar a duda, el que cuenta con mejores credenciales para ocupar ese lugar, ahogando cualquier disputa hacia abajo.

Vale decir, llegado el caso, que no solo parece antinatural que un diputado con dos años de mandato por delante se postule, sino que además chocaría de frente con las impugnaciones que el oficialismo nacional ha hecho en Buenos Aires a los candidatos que Axel Kicllof ubicó en la lista, como testimoniales. Pero el manual libertario solo es desconocido; recién se está escribiendo. Y se ciñe solo a la letra que dicta Karina.