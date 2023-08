En Córdoba, Bullrich arranca la Era Melconian

Por Gabriel Silva

Mañana después de las 10.30 se correrá el telón en el Hotel Quinto Centenario y la Fundación Mediterránea tendrá un revival –y una esperanza- cuando se oficialice la incorporación del economista Carlos Melconian al equipo de la presidenciable de Juntos por el Cambio (JpC), Patricia Bullrich. Con la promesa contada ayer en Alfil de que, en caso de que la mujer halcón revierta el escenario Paso, empuje a Javier Milei a un balotaje y logre llegar al despacho principal de Casa Rosada, ‘Melco’ sea su eventual ministro de Economía.

Antes, en la carrera de 50 días rumbo al 22-O, el economista tendrá, después de la bendición de la Mediterránea, un amplio recorrido mediático junto a la presidenciable PRO con el doble objetivo de servir de frontón ante cada pregunta en una materia en la que Bullrich no mostró solvencia; pero, sobre todo, salir a enfrentar la agenda económica que trata de imponer el León libertario. Y ese estreno, el mediático, también será mañana por la noche en la pantalla de LN+, después de la presentación oficial en Córdoba.

Como lo contó también este diario la semana pasada, algunos integrantes del think thank del Círculo Rojo cordobés no quedaron con una buena impresión de los casi dos años de Melconian a frente del Ieral. Al punto que, en el entorno de economistas que acompañan a Bullrich, veían con mejores ojos a Luciano Laspina, uno de los heridos a partir del ingreso formal de Melconian.

Al margen de ello, en la comitiva de casi 20 personas con las que Bullrich llegará mañana a primera hora, están convencidos que el contexto pide a ‘Melco’. Por esto la invitación formal para la presentación en el Quinto Centenario tanto a la dirigencia, pero más aún al empresariado y al sector productivo, invitados de manera formal y con lugar reservado en el encuentro de mañana.

Esa pelea discursiva por el voto del Círculo Rojo comienza también este jueves en Córdoba para tratar de forzar la segunda vuelta frente al candidato de La Libertad Avanza.

“Más gente y menos dirigentes”

En la noche del lunes, mientras se conocían algunos detalles de las condiciones que pidió Melconian para sumarse, en Córdoba se desarrollaba una reunión casi en modo catarsis de los fiscales del PRO. Después de algunos pases de factura entre la tropa amarilla, propios del escenario y la necesidad de revertir en las urnas, hablaron Laura Rodríguez Machado, en su rol de referente de Bullrich en la provincia; Oscar Agost Carreño, como titular del partido; y Soher El Sukaría, vicepresidente de la fuerza y con peso en la Capital, tridente que empezó a cerrar filas detrás de la candidatura de Bullrich.

Lo que surgió de la reunión amarilla, y lo que reflejaron otros socios de la coalición a este diario en la tarde de ayer, es que está previsto que después de la Mediterránea la candidata inicie un recorrido por la peatonal cordobesa que culminará en Plaza San Martín. Y varios coincidieron con que “se viene una agenda más con la gente y menos con los dirigentes”.

“Van a estar, vamos a estar todos porque así se confirmó. Pero sí, es cierto que habrá más recorridas con la gente, los negocios y una foto frente a la Catedral”, reconoció una persona que tiene el minuto a minuto de Bullrich en cada escala en Córdoba.

Por último, la candidata de JpC llegará a Córdoba después de que el martes la mostró activa en Rosario, con el intendente Pablo Javkin y el candidato de la coalición a la gobernación, Maximiliano Pullaro. Allí, con ambos junto a su compañero de fórmula, Luis Petri, hizo anuncios en seguridad como baja de la edad de imputabilidad y cárceles sin contacto alguno con el exterior.