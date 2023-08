Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







La “vuelta” de Rins

La periodista dialogaba con un integrante del PRO bullrichista, quien le comentaba sobre el reordenamiento de la campaña de cara a octubre y el lugar del legislador Antonio Rins en la campaña local.

Periodista: No sé si es mi impresión pero parece que está algo planchada la actividad de campaña. Imagino que ya se deben estar ordenando por lo menos. Los que bancaban a Larreta siempre dijeron que iban a trabajar con quien resultara ganador.

Informante: Y así será. A comienzos de septiembre seguramente se relance la campaña en la región… pero eso no quita que todavía haya mucha bronca por ciertas cosas. Sobre todo con los que jugaron “a dos puntas”.

P: Supongo que lo dice por el legislador (Antonio) Rins.

I: Bueno, algunos la jugaron de prescindentes pero sí, ahora lo digo por el “Toño”. A varios nos sigue chocando lo que hizo.

P: Él dijo en su momento que no estaba de acuerdo con cómo se venía manejando la campaña desde Córdoba. Había mencionado a Laura Rodríguez Machado.

I: Todos podemos tener nuestros desacuerdos pero sigue haciendo ruido que haya cambiado de bando cuando faltaban menos de dos semanas para las PASO. Ahora parece que volvió para estos lados, como si nada…

P: Pero desde su espacio decían que al día siguiente iban a empezar a trabajar todos juntos, ¿no?

I: Absolutamente, hay que hacerlo. Pero uno no puede hacer como si nada. Sigue siendo inoportuno que el Toño se haya ido de este armado cuando faltaba nada para las elecciones. Me reservo mi opinión pero a muchos no nos cerraron las explicaciones que dio sobre su salida del esquema de Patricia.

¿Habrá bono para los municipales?

El periodista consultaba con su informante en el Gobierno de Río Cuarto sobre la posibilidad de pagarle a los municipales el bono anunciado por Nación.

Periodista: Bono de 60 mil pesos, ¿si o no? En Provincia y capital ya declararon que no lo van a pagar.

Informante: Por lo que veo, acá tampoco. Hay una reunión prevista entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales para tratar el tema, pero parece que no hay voluntad de hacerlo. No estarían dando los números.

P: ¿Y ya está definido?

I: Casi. Por lo que estuve hablando, la línea será la misma que Provincia, pero con un elemento clave: acá se está hablando de un Gobierno municipal, de proporciones infinitamente menores al caudal de Nación y también de Provincia, y que hace unos meses salió a endeudarse para ver si acomodaba todo para sobrevivir al fin de año que se veían venir.

P: Entiendo. ¿Esperan reacción?

I: Seguro que no va a caer bien esto en el gremio, pero se van a mantener firmes. Siendo realistas, se les puede acomodar la cuestión.

P: ¿Y qué es ser realistas?

I: Eso que le digo, que no se está en condiciones de afrontar semejante bono para todos. A la culpa la va a tener Nación, obvio. Dicen que es “irresponsable” haber largado esto cuando hay municipios que subsisten como pueden y sin tener la maquinita para emitir. Hay tensión con Alberto Fernández y Sergio Massa, cada vez más, porque los meten en líos difíciles de superar. Si la Rosada quería sumar apoyo de intendentes, esta no era la forma. No consultan a nadie, se mandan y después pasan estas cosas.

P: Por lo que me dice, no habrá bono.

I: En enero del año que viene van a completar un aumento del 40%. Seguro van a pedir recomponer en el medio, pero hasta noviembre ya tienen un 28% que se suma a otros beneficios. Si ese es el máximo esfuerzo que pudo hacer la Muni, imagínese si van a poder asumir el bono de Massa.