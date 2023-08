JpC relanza campaña (¿UCR enfrascada en interna?)

Por Julieta Fernández

Dos semanas después de las elecciones primarias, el armado regional de Juntos por el Cambio aún no ha activado la campaña de cara a las elecciones generales de octubre. Aseguran que los equipos se están “reconfigurando” para dar el salto a comienzos de septiembre, luego de la visita que Patricia Bullrich tiene programada en la Capital provincial para este jueves. Aunque se procuró tener una mirada optimista luego del 13 de agosto -tras ganar las PASO frente a Horacio Rodríguez Larreta-, los ánimos no fueron los mejores para el esquema bullrichista local. La “ola violeta” de La Libertad Avanza arrasó en los cuatro departamentos del sur provincial, región que Juntos por el Cambio aspiraba a “pintar de amarillo”, al igual que en las elecciones provinciales.

Resulta llamativo que, a dos semanas de una elección primaria que dejó “mucha tela para cortar”, aún no se haya pisado el acelerador desde Juntos por el Cambio. En parte porque sigue latente la premisa de que las campañas más cortas serían más efectivas y no “saturarían” tanto al votante. Por otro lado, en el plano estrictamente local, se disputará una elección interna en menos de tres semanas. Este evento inevitablemente cortará con el clima de campaña presidencial, al menos por unos días.

La fecha de la interna radical había suscitado diferencias entre algunos precandidatos. Gabriel Abrile aseguró estar en contra de la fecha elegida y opinó que le parecía “totalmente inoportuna”. En tanto, Gonzalo Parodi y Gonzalo Luján se habían mostrado de acuerdo con llevar a cabo el acto electoral en septiembre. Esto seguramente le daría más tiempo a Juntos por Río Cuarto para instalar al candidato ganador y prepararse ante la posibilidad de que el oficialismo llame a elecciones para marzo (como se tenía previsto originalmente en el 2020, antes de la pandemia).

En cuanto a la región, el PRO departamental y parte del Frente Cívico (con referentes como Humberto Benedetto) lograron llevar la consigna Patricia 2023 a distintas localidades, además de integrar esquemas municipales en distintas localidades en las que Juntos por el Cambio resultó ganador. Sin embargo, en la Capital Alterna, la UCR cuenta con una estructura que resulta esencial para que JpC comience a desplegar las distintas acciones de campaña en la ciudad. Con la interna de por medio, resulta inevitable pensar que los núcleos más grandes del radicalismo de Río Cuarto (como Evolución o la Red Federal) no tendrán la mente puesta en la campaña presidencial hasta el 17 de septiembre. Al menos no al 100%.

Los tres frentes que competirán en la interna no asumieron caminos muy distintos en los últimos días. La mayoría apuntó a presentar a los miembros de su lista, ponderando especialmente a aquellos que provienen de otros espacios políticos o del sector privado. En cuanto a la agenda de campaña, la mayoría de sus posicionamientos y propuestas giraron en torno al eje inseguridad que se instaló fuertemente luego de los saqueos y robos a locales que tuvieron lugar a mediados de este mes.

“Que tengamos una interna en poco tiempo no quiere decir que nos ausentemos de las acciones de la campaña presidencial”, recalcaba un dirigente radical a este medio, asegurando que la interna no sería un impedimento para llevar adelante la campaña en apoyo a Patricia Bullrich. En el caso de Gonzalo Luján, quien respaldó a la ex ministra de Seguridad en las PASO, su acercamiento al armado bullrichista también podría servirle en la construcción de su candidatura a intendente, cuya plataforma incluye la creación de una secretaría de Seguridad Municipal (en lugar del Ente de Prevención Ciudadana).

En tanto, el comité regional que acompaña la candidatura de Patricia Bullrich participó de distintas reuniones con el equipo económico y el propio Carlos Melconian -que sería presentado en Córdoba como el ministro de Economía de Juntos por el Cambio-. En el caso del sur provincial, el equipo coordinado por Julián Chasco estaría trabajando sobre el tema retenciones, un tópico sobre el que la candidata del PRO se refirió en los últimos días y prometió que, si gana las elecciones, habrá “retenciones cero desde el día cero”.