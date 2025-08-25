Alfil Blanco

Alfil BlancoEnroque Corto25 de agosto de 2025Redacción Alfil
Rodrigo de Loredo (UCR)
El jefe del bloque en Diputados mantuvo sus votos con respecto al veto. En una semana traumática para el Gobierno en el Congreso.
Alfil Negro
Passerini, Siciliano y Jure compartieron una actividad en Yofre | En el Concejo hubo acuerdo y fueron contra Álvarez Rivero | Sturzenegger y un momento polémico en el Consejo de las Americas | El Concejo aprobó un "Registro de empresas familiares"
Bronca de la oposición en la Unicameral | Fugas de votos K | "Campus"
Manos libres en Diputados | Lo de Álvarez Rivero ya es… | Fuego amigo en el PRO | Gvozdenovich contra la última resolución en Seguridad
Barroso sigue en la lista libertaria | García Díaz sigue furioso con Agost Carreño | Villarruel, con lista cordobesa | De denunciadores a ...
Otro revés para Milei: el Senado rechazó el veto y ratificó el financiamiento universitario
El Senado aprobó ayer la Ley de Financiamiento Universitario, que ya contaba con media sanción de Diputados. Vigo votó en contra del veto de Milei, al igual que Juez que sorprendió por sumarse al rechazo a la intención del Presidente. Álvarez Rivero votó en contra de las universidades y a favor de Casa Rosada.
Universo PRO: internas, maniobras judiciales y un partido en terapia intensiva
Oscar Agost Carreño extiende su mandato por ocho meses en medio de las disputas judiciales que podrían dejar al partido en manos de Soher El Sukaría. Mientras tanto, Laura Rodríguez Machado legitima su participación en la lista de La Libertad Avanza, tras el apoyo de dirigentes del PRO a esta propuesta electoral.
La UCR empezó a delinear su campaña: Mestre llamó a “reconquistar”
Mestre encabezó la primera reunión para coordinar la campaña de la Lista 3 y busca recuperar la militancia con un mensaje de unidad, mientras persisten las tensiones con los comités del interior por el proyecto de Provincias Unidas. Dudas sobre el rol que ocupará Rodrigo de Loredo durante la campaña.
En el radicalismo avizoran el quiebre de Generación X
La nueva grieta de la UCR se dirime entre la Lista 3 vs Javier Milei. La alianza de Generación X empieza a fragmentarse, cargada de reproches, a su conducción, por la gestión de la interna. Después de octubre, Mestre dejará de ser el único oponente entre los correligionarios.
PJ muestra nueva cosecha radical: apoyo de intendentes a Schiaretti
Esta tarde habrá un acto sólo con alcaldes de Juntos por el Cambio que respaldan la lista peronista. El candidato a diputado y el gobernador serán los anfitriones; foto y estrategia electoral. El nuevo marco que abre el armado de Provincias Unidas y el factor Mestre.