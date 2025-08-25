Alfil Negro

Lo más visto

Otro revés para Milei: el Senado rechazó el veto y ratificó el financiamiento universitario Francisco Lopez Giorcelli Universidad 22 de agosto de 2025 El Senado aprobó ayer la Ley de Financiamiento Universitario, que ya contaba con media sanción de Diputados. Vigo votó en contra del veto de Milei, al igual que Juez que sorprendió por sumarse al rechazo a la intención del Presidente. Álvarez Rivero votó en contra de las universidades y a favor de Casa Rosada.

Universo PRO: internas, maniobras judiciales y un partido en terapia intensiva Carolina Biedermann Provincial 22 de agosto de 2025 Oscar Agost Carreño extiende su mandato por ocho meses en medio de las disputas judiciales que podrían dejar al partido en manos de Soher El Sukaría. Mientras tanto, Laura Rodríguez Machado legitima su participación en la lista de La Libertad Avanza, tras el apoyo de dirigentes del PRO a esta propuesta electoral.

La UCR empezó a delinear su campaña: Mestre llamó a “reconquistar” Gabriel Marclé Provincial 22 de agosto de 2025 Mestre encabezó la primera reunión para coordinar la campaña de la Lista 3 y busca recuperar la militancia con un mensaje de unidad, mientras persisten las tensiones con los comités del interior por el proyecto de Provincias Unidas. Dudas sobre el rol que ocupará Rodrigo de Loredo durante la campaña.

En el radicalismo avizoran el quiebre de Generación X Carolina Biedermann Provincial 25 de agosto de 2025 La nueva grieta de la UCR se dirime entre la Lista 3 vs Javier Milei. La alianza de Generación X empieza a fragmentarse, cargada de reproches, a su conducción, por la gestión de la interna. Después de octubre, Mestre dejará de ser el único oponente entre los correligionarios.