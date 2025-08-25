Alfil Negro

Enroque Corto25 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
mesa-chica-siciliano

Miguel Siciliano (PJ)

El jefe de bloque oficialista en la Unicameral quedó en la mira de los opositores enojados por cómo se pasó a un cuarto intermedio la última sesión para que el peronismo se fuera a un acto de Schiaretti. 

enroque (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto22 de agosto de 2025

Passerini, Siciliano y Jure compartieron una actividad en Yofre | En el Concejo hubo acuerdo y fueron contra Álvarez Rivero | Sturzenegger y un momento polémico en el Consejo de las Americas | El Concejo aprobó un “Registro de empresas familiares”

Legislatura-1

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto21 de agosto de 2025

Bronca de la oposición en la Unicameral | Fugas de votos K | “Campus”

diputados (3)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto20 de agosto de 2025

Manos libres en Diputados | Lo de Álvarez Rivero ya es… | Fuego amigo en el PRO | Gvozdenovich contra la última resolución en Seguridad

evelin-barroso

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto19 de agosto de 2025

Barroso sigue en la lista libertaria | García Díaz sigue furioso con Agost Carreño | Villarruel, con lista cordobesa | De denunciadores a ...

Lo más visto
ilustra-pro-en-terapia-carreño-machado-y-sukaria

Universo PRO: internas, maniobras judiciales y un partido en terapia intensiva

Carolina Biedermann
Provincial22 de agosto de 2025

Oscar Agost Carreño extiende su mandato por ocho meses en medio de las disputas judiciales que podrían dejar al partido en manos de Soher El Sukaría. Mientras tanto, Laura Rodríguez Machado legitima su participación en la lista de La Libertad Avanza, tras el apoyo de dirigentes del PRO a esta propuesta electoral.

Mestre-encabezó-una-reunión (1)

La UCR empezó a delinear su campaña: Mestre llamó a “reconquistar”

Gabriel Marclé
Provincial22 de agosto de 2025

Mestre encabezó la primera reunión para coordinar la campaña de la Lista 3 y busca recuperar la militancia con un mensaje de unidad, mientras persisten las tensiones con los comités del interior por el proyecto de Provincias Unidas. Dudas sobre el rol que ocupará Rodrigo de Loredo durante la campaña.

casa radical alfil

En el radicalismo avizoran el quiebre de Generación X

Carolina Biedermann
Provincial25 de agosto de 2025

La nueva grieta de la UCR se dirime entre la Lista 3 vs Javier Milei. La alianza de Generación X empieza a fragmentarse, cargada de reproches, a su conducción, por la gestión de la interna. Después de octubre, Mestre dejará de ser el único oponente entre los correligionarios.