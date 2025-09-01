Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Gremios schiarettistas ratificaron su apoyo

La periodista recibía un mensaje del informante sindical, sobre una reunión que tuvo lugar la semana pasada en Capital y que contó con la presencia de los dirigentes de Las 62 Organizaciones Peronistas de Rio Cuarto, Fabio Oviedo y Claudio Raillón.

Informante sindical: Antes de que se me pase, le cuento que algunos dirigentes sindicales de Río Cuarto estuvieron dando muestras de apoyo a la lista de Schiaretti. Fueron a Capital, se reunieron con el intendente Daniel Passerini y manifestaron su apoyo a Schiaretti y también a Miguel Siciliano. Recuerde que, hace unos meses, varios gremios se reunieron con Miguel para pedir que sea candidato.

Periodista: Si, me acordaba del encuentro que se hizo en Las Higueras hace un tiempo. ¿Qué tal estuvo esto con Passerini?

I: Ya se han reunido un par de veces con él. Y esta vez fue para llevar el mensaje de que gran parte del movimiento obrero está con Schiaretti y Siciliano, como hace rato ya lo venían demostrando. Más de veinte gremios de Río Cuarto están con el “Gringo” y se destacó eso. Además de enfatizar en el daño que están haciendo las políticas de Javier Milei al sector trabajador.

P: Más de veinte… Entonces es casi como la mesa sindical del intendente de Río Cuarto.

I S: Prácticamente están los mismos. Le aviso si después me entero algo de los gremios que están con Natalia (de la Sota). No creo que falte mucho para que hagan alguna movida de campaña.

Radice por Buenos Aires

El periodista recibía un mensaje de su informante, quien lo ponía al tanto de una aparición regional por Buenos Aires.

Informante: Che, no sé si se enteró, pero tuvimos presencia de Villa El Chacay por un streaming muy visto de Buenos Aires.

Periodista: No lo tenía como periodista de espectáculos (risas).

I: No se ría que es político esto. El intendente Adrián Radice fue invitado a Carajo, el canal libertario en Buenos Aires. Es ese medio donde está el Gordo Dan y su banda.

P: ¿Pero fue a la tribuna o lo entrevistaron?

I: ¡Lo entrevistaron! Fue porque es uno de los poquísimos intendentes de La Libertad Avanza en el interior.

P: Jefe comunal, ¿no sería lo correcto?

I: Suma como intendente (risas).

P: ¿Y cómo fue su desempeño?

I: No vi la nota completa, sino recortes. Pero entiendo que lo llevaron a revelar cómo un intendente puede administrarse con una coparticipación recortada. Se lo vio feliz de contar cómo los intendentes tienen que achicar lo más posible para acompañar al Gobierno nacional. Y tiró chicanas…

P: ¿Cómo?

I: Dijo que los radicales están muertos, probando risas en la mesa. Después se dio cuenta que se fue de mambo. ¿Con qué cara mira después a los intendentes radicales de la región?

P: Me imagino que sus colegas no deben estar tan felices.

I: Claramente que no. Pero fue llamativo que lo hayan llamado justo cuando la mayoría de los intendentes de Córdoba se fueron con Juan Schiaretti o con Ramón Mestre. Evidentemente, el modelo de gestión que impone Javier Milei es sustentable sólo en El Chacay…

P: Bueno, pero imagino que fue positivo para Radice.

I: ¡Y claro! Cuántos intendentes quisieran una plataforma como la que le dieron. Me cuentan que anduvo alardeando de esa entrevista. Casi choluleando (risas).







