Bettina MarengoProvincial29 de agosto de 2025
Si Siciliano llega al Congreso, dejará vacante la conducción de la bancada de Hacemos Unidos en una Legislatura que el llaryorismo admite “domada” pero con un oficialismo heterogéneo. ¿Cuerpo colegiado para equilibrar interior y Capital? Los nombres.
Gabriel SilvaProvincial29 de agosto de 2025
El cordobés viajó al cierre de campaña de Valdés y se mostró también con Pullaro. En el radicalismo ya hay sectores que reconocen la preocupación y tanto en la UCR como en el PJ ensayan una fórmula nacional entre el exgobernador cordobés y el caudillo del Litoral.
Francisco Lopez GiorcelliUniversidad29 de agosto de 2025
La UNC activó este procedimiento administrativo luego de que la Justicia federal iniciara acciones a Mariela Parisi, ex decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Redacción AlfilProvincial29 de agosto de 2025
El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas visitó las localidades de Colonia Caroya y Río Ceballos para trabajar en la estrategia electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre.
Redacción AlfilProvincial29 de agosto de 2025
La encuesta de Pulso Social muestra a Milei con 51% de imagen positiva (44% negativa) tras el escándalo del exdirector de ANDIS. En cuanto a la candidatura a diputados nacionales, Schiaretti lidera con 32% y Roca lo sigue con 28%.