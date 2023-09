Por Yanina Soria

“Me encanta. Me parece uno de los tipos más inteligentes que tiene la Argentina. Él me trajo su libro hace unos meses. Realmente es un tipo con unas ideas disruptivas, claras, que sabe cómo modificar los desequilibrios que tenemos en las cuentas fiscales y en las provincias y para nosotros es bienvenido”. Las palabras corresponden a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y el blanco de los elogios no es otro que el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano.

El funcionario schiarettista asistió la semana pasada a la Fundación Mediterránea donde se presentó a Carlos Melconian como posible ministro de Economía en un eventual gobierno nacional de los aliados.

Lo hizo desde la primera fila y, por supuesto, en el contexto electoral, su presencia no pasó desapercibida. En diálogo con Radio Mitre Córdoba, Bullrich siguió con las flores hacia el cordobés y dejó en claro su intención de sumarlo al equipo económico: “Yo le dije te quiero conmigo, él me dijo que estaba terminando una tarea que es de economía, en producción de Córdoba. Adelante, Giordano, con nosotros es una gran adquisición para este equipo”. Horas más tarde, Melconian desde un set televisivo porteño directamente lo contó como parte de su armado.

No hizo falta que el funcionario cordobés salga a decir nada públicamente porque su sola presencia ese día en la Mediterránea y los guiños recibidos de la candidata presidencial y su potencial ministro, alcanzaron para generar malestar en el peronismo cordobés.

Desde el Panal y el Palacio 6 de Julio interpretan ese coqueteo como una situación política contraria a la línea que Hacemos Unidos por Córdoba busca reforzar, precisamente, en esta nueva fase de la campaña: un apoyo inequívoco y cerrado de todo el oficialismo provincial a la candidatura presidencial del gobernador Juan Schiaretti. Bien vale apuntar allí que Alejandra Torres, pareja de Giordano y actual secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad, es candidata número dos en la lista de diputados nacionales que encabeza el riocuartense Carlos Gutiérrez.

Lo cierto es que tanto molestó lo de Giordano que desde el seno del llaryorismo aclararon que su nombre no seguirá estampado en el ministerio de Finanzas de la Provincia después del 10 de diciembre. El gobernador electo piensa para ese cargo al actual secretario de Finanzas y Economía municipal, Guillermo Acosta, aunque por ahora los únicos dos confirmados son Julián López, actual ministro de Gobierno y Seguridad, y Sergio Busso de Agricultura.

El approach de Bullrich con el también dirigente de Club Atenas provocó críticas en la porción de dirigentes del peronismo cordobés que en esta juega con Sergio Massa, y que en un tiro por elevación le pegaron también a Schiaretti.



“El voto que vale”

Precisamente ayer, desde la ciudad de Río Cuarto, Llaryora ratificó el nombre de Busso como el primer confirmado para su gabinete provincial y, de paso, aclaró que hasta el próximo 22 de octubre estará abocado a empujar la campaña presidencial de Schiaretti. “Hasta entonces más que preocupados por el armado del gabinete estamos preocupados claramente porque los cordobeses acompañen a Juan Schiaretti”, dijo ayer en conferencia de prensa.

El actual intendente de Capital fue muy efusivo al pedirle a los cordobeses que acompañen la oferta electoral de Hacemos por Nuestro País y que no entierren las chances de Schiaretti. En un escenario de claros tercios, Llaryora espera un milagro, y hasta el día de la elección alimentará esa posibilidad.

“Yo no me rindo, votemos por Schiaretti, votemos por nuestros diputados, dejemos de hacer el caldo gordo a los porteños. Si nosotros no acompañamos a los nuestros no podemos salir a pedir otras provincias de que nos acompañen. Pongamos los mojones para un verdadero país federal”, dijo tras enfatizar en que el “verdadero voto útil de los cordobeses es apoyar a un cordobés”.

La campaña presidencial de Schiaretti que será relanzada mañana girará en torno a ese nuevo concepto, apelar al “voto que vale”; ese será el nuevo slogan que reemplazará al “Levantemos Argentina” de la primera parte de la campaña. Y Llaryora dejó en claro que jugará a fondo con Schiaretti y que será su principal promotor electoral en la provincia de Córdoba.