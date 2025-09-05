Enroque Corto

La Legislatura con un clima por demás distendido para algunos

La sesión del miércoles de esta semana en la Unicameral tuvo algunos cruces y pirotecnia que ayer contó Alfil. Sin embargo, en el oficialismo algunos están más relajados.

Informante Legislatura: Hola, leí lo que comentaron acerca de lo que pasó ayer (por el miércoles) en la ‘Legis’…

Periodista: Sí, hay buenos informantes como usted.

IL: Lo sé. Lo que si quería comentar es hay un clima de distensión de algunos.

P: ¿Cómo?

IL: Lo que le cuento. En el oficialismo parece que algunos están como si fueran las últimas semanas de clases, relajados.

P: Tranquilos.

IL: Sí, le digo que varios en la oposición también eh. No se vaya a creer. Le sumo un dato ahí: averigüe qué va a pasar con el bloque radical, hágame caso.

P: Perfecto.

IL: Y en el oficialismo algunos muchachos están pensando en quién se queda con el despacho de Siciliano.

P: ¿Qué?

IL: Pasa que, si Miguel entra, algo que es muy probable, ustedes ya adelantaron por dónde podría pasar la jefatura del bloque. Por eso, hágame caso que puede haber novedades.

Durísimo el Gordo Dan y los trolls libertarios contra Juez

Por lo menos desagradable la reacción de la horda de tuiteros libertarios en contra del cordobés Luis Juez ayer después de la votación por discapacidad en el Senado.

Informante: ¿Vio lo que puso el Gordo Dan en Twitter?

Periodista: Afortunadamente no lo sigo, ni estoy pendiente.

I: Le tiraron con todo.

P: A ver…

I: Mmm…

P: ¡Eh! ¡No, viejo! ¡Cruzaron todos los límites!

I: Lo sé, comparto lo que dice. Dan ganas de solidarizarse con Juez y preguntarse, una vez más ¡qué carajo hace Juez respaldando esa lista! Son bravos estos muchachos.

El factor K



No demoró ni un rato la diputada Gabriela Estevez, de La Campora Cordoba, en desafiar a su colega Natalia de la Sota sobre el lugar del peronismo cordobés en el PJ nacional que conduce CFK.

Informante: Son rápidos los politicos... Natalia de la Sota dijo en una radio porteña que sería bueno que el PJ provincial que conduce Martin Llaryora vuelva al PJ nacional. Hace años que hay divorcio, porque el cordobesismo dice que el PJ nacional está raptado por el kirchnerismo.

Alfil: Conozco la historia. Ví que respondió Estevez.

Informante: Ja, si. "Querida Nati", le puso en la red X. "¡Planteaste que Córdoba debería ser parte del PJ nacional! Más allá de que somos muchos los compañeros de Córdoba que participamos en diferentes ámbitos del partido (concejo, secretarias, agrupaciones, etc.) sería espectacular que te sumes vos también bajo la conducción de CFKArgentina".

Alfil: Se metió en la cosa el diputado Gutierrez, hiper schiarettista.

Informante: Claro, aprovechó para redireccionar a Natalia al kirchnerismo. "Es inadmisible que se nos pida al peronismo de Córdoba que debemos ser parte del PJ nacional cooptado por el kirchnerismo, conducido por Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Sergio Massa", le respondió el diputado.

Informante: Estevez quiere demostrar que Natalia no es K y Gutierrez, todo lo contrario.