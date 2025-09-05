Enroque Corto
Enojo radical en la Legislatura | Festejo con mamá | ¡Comandos automovilizados! | Al agua, López
La Legislatura con un clima por demás distendido para algunos
La sesión del miércoles de esta semana en la Unicameral tuvo algunos cruces y pirotecnia que ayer contó Alfil. Sin embargo, en el oficialismo algunos están más relajados.
Informante Legislatura: Hola, leí lo que comentaron acerca de lo que pasó ayer (por el miércoles) en la ‘Legis’…
Periodista: Sí, hay buenos informantes como usted.
IL: Lo sé. Lo que si quería comentar es hay un clima de distensión de algunos.
P: ¿Cómo?
IL: Lo que le cuento. En el oficialismo parece que algunos están como si fueran las últimas semanas de clases, relajados.
P: Tranquilos.
IL: Sí, le digo que varios en la oposición también eh. No se vaya a creer. Le sumo un dato ahí: averigüe qué va a pasar con el bloque radical, hágame caso.
P: Perfecto.
IL: Y en el oficialismo algunos muchachos están pensando en quién se queda con el despacho de Siciliano.
P: ¿Qué?
IL: Pasa que, si Miguel entra, algo que es muy probable, ustedes ya adelantaron por dónde podría pasar la jefatura del bloque. Por eso, hágame caso que puede haber novedades.
Durísimo el Gordo Dan y los trolls libertarios contra Juez
Por lo menos desagradable la reacción de la horda de tuiteros libertarios en contra del cordobés Luis Juez ayer después de la votación por discapacidad en el Senado.
Informante: ¿Vio lo que puso el Gordo Dan en Twitter?
Periodista: Afortunadamente no lo sigo, ni estoy pendiente.
I: Le tiraron con todo.
P: A ver…
I: Mmm…
P: ¡Eh! ¡No, viejo! ¡Cruzaron todos los límites!
I: Lo sé, comparto lo que dice. Dan ganas de solidarizarse con Juez y preguntarse, una vez más ¡qué carajo hace Juez respaldando esa lista! Son bravos estos muchachos.
No demoró ni un rato la diputada Gabriela Estevez, de La Campora Cordoba, en desafiar a su colega Natalia de la Sota sobre el lugar del peronismo cordobés en el PJ nacional que conduce CFK.
Informante: Son rápidos los politicos... Natalia de la Sota dijo en una radio porteña que sería bueno que el PJ provincial que conduce Martin Llaryora vuelva al PJ nacional. Hace años que hay divorcio, porque el cordobesismo dice que el PJ nacional está raptado por el kirchnerismo.
Alfil: Conozco la historia. Ví que respondió Estevez.
Informante: Ja, si. "Querida Nati", le puso en la red X. "¡Planteaste que Córdoba debería ser parte del PJ nacional! Más allá de que somos muchos los compañeros de Córdoba que participamos en diferentes ámbitos del partido (concejo, secretarias, agrupaciones, etc.) sería espectacular que te sumes vos también bajo la conducción de CFKArgentina".
Alfil: Se metió en la cosa el diputado Gutierrez, hiper schiarettista.
Informante: Claro, aprovechó para redireccionar a Natalia al kirchnerismo. "Es inadmisible que se nos pida al peronismo de Córdoba que debemos ser parte del PJ nacional cooptado por el kirchnerismo, conducido por Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Sergio Massa", le respondió el diputado.
Informante: Estevez quiere demostrar que Natalia no es K y Gutierrez, todo lo contrario.
“Casi el 90% de los gremios de Río Cuarto está con Schiaretti y Llamosas”, remarcaron desde el armado que acompaña al ex intendente de Río Cuarto. En una reunión en la sede del sindicato de Panaderos, el gremialismo dio su primera señal de adhesión al proyecto de Provincias Unidas.
Con un acto en la sede de avenida España, dirigentes y militantes justicialistas lanzaron la campaña hacia las legislativas del 26 de octubre. Llamosas, De Rivas y Gutiérrez coincidieron en reivindicar la figura de Schiaretti, marcar distancia de propuestas personalistas y presentar a Provincias Unidas como una alternativa con alcance federal.
La cúpula de la CGT Regional recibió a la diputada y se comprometió a trabajar por su campaña. El lunes otra reunión buscará ampliar ese núcleo. En declaraciones periodísticas, la heredera de De La Sota ofreció su visión de largo plazo, con un PJ Córdoba volviendo a las filas del PJ nacional.
Los candidatos de la Libertad Avanza protagonizarán un acto en el este cordobés para sumar fuerzas para las elecciones. Sin embargo, en la semana se confirmó la salida de referentes de Arroyito y Las Varillas.
El exgobernador cerró un evento de la Fundación Mediterránea en CABA. Afirmó que el otro polo a Milei no es el kirchnerismo, que “se apaga”, sino la propuesta que armó junto a seis gobernadores. Adelantó que habrá más adhesiones y no respondió a la pregunta por su futuro como presidenciables.