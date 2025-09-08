Llaryora anunció el programa Empleo +26 en el Centro Cívico

Por Redacción Alfil

Este jueves en el Centro Cívico el gobernador, Martín Llaryora, expuso la segunda entrega del programa Empleo +26, el mismo impulsará la creación de 10 mil puestos de trabajo y buscará la inclusión laboral de personas mayores de 26 años.

"En Córdoba el sector privado y el sector de los trabajadores tienen un Gobierno que se sienta en la misma mesa para planificar el futuro, no los mete en una grieta”, expresó Llaryora.

El objetivo central de este programa es crear trabajo genuino on prioridad para superen los 45 años y para las personas que vivan en la región del noroeste y departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca (Programa de Igualdad Territorial - PIT).

Dentro de su discurso, el gobernador aclaró que conducir este programa es una tarea difícil y aseguró que, “desde hace tiempo la Argentina va de un lado al otro, sin sensatez, sin sentido común”.

Las personas que pueden participar del Empleo +26 son aquellas que tengan residencia en la provincia de Córdoba, sean mayores de 26 años y se encuentren sin trabajo formal o desempleado.

Cabe destacar que el cupo será de 5.000 beneficiarios, los cuales serán seleccionados a través de un sorteo por Lotería de Córdoba. Se trata de un entrenamiento de 20 horas semanales durante seis meses en empresas del sector privado. Incluye capacitaciones específicas diseñadas por cada firma y talleres certificados a través del Campus Córdoba.

Algunas de las figuras presentes en el acto fueron: la vicegobernadora de la provincia, Myriam Prunotto; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, su par de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán; de Justicia y Trabajo, Julián López; de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; de Infraestructura y Servicios Públicos, Ingeniero Fabián López, y el secretario de Trabajo, Omar Sereno. Además de representantes de las distintas cámaras, empresarios, secretarios generales de diversos gremios cordobeses y demás autoridades provinciales y municipales.