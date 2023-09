Por Bettina Marengo

El delasotismo alineado en Córdoba a la candidatura presidencial de Sergio Massa aprovechó el affaire Osvaldo Giordano -el ministro de Finanzas de la Provincia se mostró en primera fila en la presentación del tándem Patricia Bullrich- Carlos Melconian en la Fundación Mediterránea- para reprocharle al gobernador Juan Schiaretti por lo que consideran un acercamiento a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, y un desplante al peronismo nacional. El intendente reelecto de Canals, Edgar Bruno, la legisladora departamental de Ischilin, Tania Kyshakevych, y también la concejala y titular del Pami Córdoba, Olga Riutort, entre otros, salieron en sus redes a vincular al mandatario provincial con la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, en tanto entienden que Giordano no se movería como se movió sin la anuencia del saliente gobernador. En esa línea, interpretan que la foto del jueves en el hotel Quinto Centenario fue un segundo capítulo del intento del cordobés de jugar electoralmente con la oposición nacional, luego del fracaso de la vía Horacio Rodríguez Larreta que, enrostran, le dio gran protagonismo a Luis Juez y le hizo aumentar varios puntos para las elecciones provinciales donde ganó Martín LLaryora. Bruno dijo en su cuenta de Twitter (ahora X) que es parte del peronismo cordobés “que fundó José Manuel” De la Sota, que hoy está “actualmente distorsionado”. Y reprochó que el gobernador Schiaretti no haya estado presente junto a Massa y los funcionarios nacionales en el lanzamiento del tramo reversa de Tio Pujio del Gasoducto Néstor Kirchner, obra clave para la región, pero que sí haya enviado a un ministro a la presentación de Melconian en la Mediterránea. Según dijo a este diario, varios dirigentes del delasotismo que no pueden o no se animan a expresarse en público, le confiaron coincidencias en privado. Del mismo modo, Kyshakevych acusó a Schiaretti de estar “fundiendo él peronismo cordobés. “Será una responsabilidad de los delasotistas que hagamos algo antes de que sea tarde. En cinco años, desde la muerte de De la Sota, se está destruyendo un proyecto de toda una vida”, señaló y sostuvo que el aún jefe del Panal es “funcional al antiperonismo”. En el multicelular mundo del delasotismo, la arenga no atrajo la atención de Natalia de la Sota, la diputada nacional que mantiene su sede en el PJ Córdoba pero viene haciendo pasos de diferenciación con la línea oficial pero por ahora lejos del alcance de Massa. Hoy asistirá en CABA a la misa que el padre Pepe Di Paola organizó para desagraviar al papa Francisco por los insultos que le dedicó el candidato presidencial Javier Milei, que trató al Pontífice de “nefasto e impresentable”. Será en la parroquia Virgen de Caacupé, en la Villa 21-24 del barrio porteño de Barracas y se espera la presencia de curas tercermundistas filo peronistas y representantes de los movimientos sociales. De la Sota invocó la relación de su fallecido padre, el exgobernador, con el padre Pepe, para informar su participación en la misa religioso-política. No irá sola. La acompañará el diputado Alejandro “el Topo” Rodriguez, que preside el Interbloque Federal en Diputados y con quien viene dando algunas señales de diferenciación respecto a las posiciones del núcleo schiarettista.

Las versiones sobre la presencia de Giordano en la actividad político-empresarial de Bullrich son varias. Si bien Llaryora en su carácter de gobernador electo y de guardián de los votos de Schiaretti para el 22 de octubre, hizo trascender su enojo para con el titular de la consultora Idesa, a la vez marido de su secretaría de Planificación y segunda candidata a diputada nacional de la lista nacional Schiaretti, Alejandra Torres, una fuente muy allegada al sanfrancisqueño le contó a Alfil que el economista le había avisado al jefe comunal con antelación sobre su presencia en el evento de Juntos por el Cambio, y que éste, en principio, lo vio como algo “natural”. “No le dio mucha trascendencia”, comentó la fuente, pero aclaró que con el paso del tiempo y las repercusiones “tomó dimensión de la gravedad del hecho”, que habilitó lecturas en sentido contrario a lo que Llaryora busca mostrar: que no se saldrá un centímetro de la campaña por la candidatura presidencial de Schiaretti.

“Todo bien con Martin”, le dijo escuetamente a este diario el ministro financiero, que ayer difundió en sus redes una nota que publicó en Infobae titulada “La empatía con los contribuyentes garpa. La experiencia de la provincia de Córdoba para aumentar casi un 20% la recaudación en dos tributos”. Tal vez para poner en acto ese “todo bien”, el domingo Giordano se mostró en su rol de dirigente del club Deportivo Atenas, junto al presidente de la institución y presidente de Apec, uno de los partidos aliados de Hacemos por Córdoba, David Urreta, el vicepresidente, Felipe Lábaque, y el expresidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, Emeterio Farías, entre otros dirigentes y empresarios, en una reunión realizada en la sede grieta, en el marco de la construcción del nuevo estadio de la entidad y la incorporación de nuevos socios estratégicos. La foto fue subida cuando los corrillos de la política provincial hablaban de si había o no cambio de camiseta por parte del autor del libro “Una vacuna contra la decadencia”.