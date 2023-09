A la voz de “aura” de Llaryora, La Militante lanza a Nazario

Por Gabriel Marclé

No quedan dudas de que la campaña por las elecciones municipales del 2024 ya está en marcha. Así termino de confirmarse luego que Martín Llaryora llegó a Río Cuarto para anunciar que Juan Manuel Llamosas no asumirá en la Legislatura para quedarse a terminar su segundo mandato como intendente y liderar el operativo que buscará garantizar la continuidad del Gobierno peronista en la ciudad. No solo eso, sino que el gobernador electo también dio aviso a los potenciales sucesores para que empiecen a moverse. El mensaje llegó fuerte y claro a uno de los sectores, La Militante, que el pasado viernes lanzó a Adriana Nazario.

La candidatura de la ex diputada no se había confirmado públicamente sino hasta el pasado viernes, cuando la agrupación delasotista que la impulsa por lo bajo desde hace meses se reunió para comunicar oficialmente el inicio de la campaña. El encuentro encabezado por el presidente de La Militante, Franco Miranda, terminó con el misterio y sirvió de puntapié inicial de lo que será la campaña para llevar a Nazario al Sillón de Mójica.

“Sabemos de la situación de los vecinos, son momentos muy difíciles para todos y de alta tensión social. Por eso el objetivo principal es volver a lograr la confianza de la gente. No hay proyecto político que pueda desarrollarse si eso no se logra”, expresaron desde La Militante tras la reunión que tuvo lugar en la sede local del Partido Justicialista, lugar en el que algunas horas después estaría Martín Llaryora arengando a los competidores por la candidatura peronista.

El delasotismo reconoció además que el primer paso de Nazario hacia la intendencia ya había sido dado semanas atrás, tal como lo reflejó este medio en su momento. “Hace pocos días, Adriana estuvo visitando a la referente social Marga Chavero, lo cual tiene un alto contenido significativo: Marga es una histórica militante del peronismo que ya le había manifestado sus deseos de verla gobernando la ciudad”, comentaron desde la agrupación.

Según pudo consultar Alfil, la manifestación pública de La Militante es un paso más en el plan que la ex diputada desarrollará con más fuerza durante este mes de septiembre, con un acto crucial que tendrá lugar dentro de diez días, el 15 en el que se homenajeará a José Manuel de la Sota a cinco años de su desaparición física. Si bien no estiman que la convocatoria de ese día sirva como un lanzamiento oficial, diversas agrupaciones -entre políticas y sindicales- ya planifican movilizarse para instalar a Nazario como la única candidata del PJ local.

Llamosas aguarda

Juan Manuel Llamosas comenzó ayer su primer día como jefe de campaña oficial del PJ que intentará retener el bastión del Imperio en 2024. Sin embargo, todavía no hay acciones concretas que hagan ver la preponderancia de ese rol en su agenda. Por el contrario, el intendente de la capital alterna sigue al pie de la letra un plan que le demanda trabajo de cara a la campaña presidencial de Juan Schiaretti y mucha paciencia para lo que venga hacia el 2024.

Por esta razón, el presidente del PJ riocuartense todavía no sale a jugársela por nadie y espera que las encuestas se encaminen a favor de alguno de los nombres en danza. Es sabido que, aunque ha trabajado para poner en el lugar de sucesor a gente cercana a su círculo y que integra su actual gabinete, el nombre de Nazario tiene el peso suficiente como para hacerlo jugar en ese sentido. Sin embargo, también se han presentado algunas discordancias que lo obligan a esperar un poco más, hasta que se conozca el resultado de las elecciones nacionales.

Entre esas diferencias entre el circulo de Llamosas y el de Nazario asoma La Militante, agrupación que forma parte de la actual gestión municipal. Lo que hizo ruido fue la aparición de críticas al jefe del PJ provincial por la presencia del ministro Osvaldo Giordano en el acto de Patricia Bullrich. El inicio de ruptura en el PJ cordobés, acelerando lo que podía comenzar en diciembre con la era Llaryora, desacelera el acercamiento entre Llamosas y Nazario.

Críticas de JpC tras el anuncio

Luego que Llamosas hiciera público que se bajaba de la Legislatura para seguir como intendente hasta 2024, aparecieron las esperadas críticas de los frentes opositores de la ciudad. Uno de los que más fuerte salió es el dirigente de Evolución y funcionario del EMOS en representación de Juntos por Río Cuarto, Lucas Castro.

“No hay que tomarle más el pelo a las y los vecinos. Si el problema es tal vez que él o la candidata del Peronismo no está garantizado, si la presidencia provisoria de la legislatura se cayó, después de la paliza electoral que le propicio JxC, lo hubiera pensado antes. Deseo que el Próximo intendente de la Ciudad, solo piense en eso, en ser el intendente de la ciudad más linda del mundo”, escribió en sus redes, mensaje que se replicó entre la dirigencia radical del Imperio.