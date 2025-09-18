Marcos Juárez, ¿probeta municipal de Provincias Unidas?

Por Yanina Soria

El gobernador Martín Llaryora visitó esta semana el departamento Marcos Juárez con una agenda de actividades institucionales, aunque en clave política. Pisar municipios donde Hacemos Unidos no es oficialismo, es uno de los grandes objetivos de esta campaña electoral, pero, sobre todo, proyectando para lo que se viene.

Bajo el mensaje que repite como mantra “podemos pensar distinto, pero trabajar juntos”, el mandatario busca ampliar la red de intendente leales al proyecto de gobierno que propone Provincias Unidas para octubre, pero el ´27 también se cuela ahí.

Primero visitó la ciudad de Leones cuyo alcalde, Fabian Francioni, es un peronista hiper crítico del cordobesismo de Juan Schiaretti y del modelo de Partido Cordobés en el que trabaja y cree el mandatario provincial. Sin embargo, sonrisa va, sonrisa viene, ambos se mostraron juntos compartiendo inauguraciones y dejando un par de fotos que sorprendieron a más de uno.

Luego, Llaryora pasó por la ciudad cabecera del departamento ubicado al sudeste provincial donde hizo anuncios en materia educativa y llevó aportes para obras de infraestructura. Siempre estuvo acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, que juega de local y la intendenta anfitriona Sara Mejoral. El ex hombre PRO ya es parte del Partido Cordobés mientras que su sucesora en el poder municipal se resiste a la seducción cordobesista.

No obstante, en nombre de la institucionalidad, el gobernador, Majorel y Dellarossa cerraron la jornada con una cena de encuentro con más de 40 instituciones locales, entre clubes, centros vecinales, iglesias, agrupaciones culturales y deportivas.

Hasta ahí las formalidades de cualquier agenda de gestión. Sin embargo, el paso de Llaryora paso por Marcos Juárez huele a mucho más que una simple visita oficial. Hacemos empieza a tantear y a sondear la política de la única ciudad que, despegada del cronograma electoral, irá a elecciones el año que viene, es decir, uno antes de las generales del ´27. Por eso, Marcos Juárez es particularmente un distrito al que el Panal mira con especial intención.

Pues, es tierra donde al peronismo le ha costado penetrar electoralmente en los últimos años experimentando, incluso, estrategias electorales muy discutidas hacia adentro del espacio. Así fue la última elección, donde el por entonces gobernador Juan Schiaretti decidió relegar de la candidatura a intendente a uno de los suyos (Eduardo Foresi) para colocar en ese lugar a una funcionaria extrapartidaria como fue Verónica Crescente. La aventura no salió bien y, casualmente, de la mano de Dellarossa (y del PRO) que hasta entonces era opositor al peronismo provincial, Sara Majorel llegó a la intendencia. Pero, además, esa ciudad es simbólicamente importante para lo que fue Cambiemos y luego Juntos por el Cambio ya que fue el primer mojón de la alianza que luego llevó a Mauricio Macri a la presidencia.

Y aunque eso sucedió hace apenas unos años, la vertiginosidad de la política muestra hoy un tablero local totalmente distinto donde las fronteras partidarias están borradas y ninguna mezcla política sorprende ya.

En esa línea, parte del peronismo marcosjuarense asimila, casi con resignación, que las municipales del ´26 muy posiblemente se jueguen bajo las condiciones de construcción de Provincias Unidas: radicales, peronistas, PRO…todos adentro. En ese armado, algunos leen lógica la participación de Dellarossa como candidato, pero también hay quienes van un poco más allá y creen que, en realidad, el objetivo es Majorel adentro para seguir ampliado la transversalidad.

El PJ entendió que en soledad no puede ganar la elección y que hay que seducir a un electorado local muy antiperonista, y quien podría representar ese espíritu es la actual intendenta. Majorel quien, frente a la implosión del PRO y su correlato en Córdoba, viene de blanquear su apoyo a la lista de la Libertad Avanza para octubre, está transitando su primer mandato con lo cual, el año que viene si lo desea, puede buscar su reelección.

Por ahora, los movimientos son mas en el plano de lo especulativo que de las definiciones, pero cierto es que Provincias Unidas apuntará a Marcos Juárez para debutar con la nueva marca y estilo político, en una elección municipal.