Marcos Juárez, ¿probeta municipal de Provincias Unidas?

Redacción AlfilRío Cuarto17 de septiembre de 2025
Más homenajes al “Gallego” | Caso Solange: absueltos
Redacción AlfilEnroque Corto17 de septiembre de 2025
Retenciones a la palestra | Avanza el juicio a la cúpula de Luz y Fuerza | A rodear al intendente
Carolina BiedermannProvincial17 de septiembre de 2025
De cara a la sesión de hoy, los integrantes de la UCR de Córdoba serán clave para sostener el rechazo o avalar el veto del libertario.
Felipe OsmanProvincial17 de septiembre de 2025
La Libertad Avanza y Provincias Unidas van a la carga por el voto vacante de Juntos por el Cambio. En ese marco, el presidente visitará este viernes la Bolsa de Comercio, y luego compartirá un acto con sus candidatos. La campaña libertaria, demorada por los tropiezos nacionales, y condicionada al juego de Juez.
Bettina MarengoProvincial17 de septiembre de 2025
El cordobesismo promete que los cinco diputados nacionales asistirán a la sesión de hoy para sostener las leyes de emergencia sanitaria y el financiamiento universitario. El gobernador y Acosta parten a Europa: sin comisión de recepción al presidente el viernes.