Caffaratti visitó barrios de Córdoba y escuchó los reclamos de los vecinos

Por Redacción Alfil

La concejal radical, Elisa Caffaratti, estuvo activa recorriendo barrios de la capital cordobesa escuchando a los vecinos y

canalizando sus reclamos ante el Municipio. Según informaron desde su bloque, algunos de los barrios en los que estuvo presente fueron: Nueva Córdoba, Ejército Argentino, Cooperativa San Carlos, Nuestro Hogar III, Alberdi, Villa 9 de Julio.

Caffaratti aseguró que, en cada visita semanal que hacen por los barrios de Córdoba, la gente demandan las calles intransitables, cloacas colapsadas, luminarias apagadas y los basurales que se multiplican. Ante esto, la concejal y su equipo, que ya recorrieron más de 35 barrios y ya presentaron 107 reclamos, expresaron que sólo 23 respuestas a sus pedidos.

En términos estadísticos, el 32% de las demandas se basan en el mal estado de las calles, el 18% son quejas por los basurales y la poca limpieza; mientras que un 15% demanda el mal alumbrado.

Los reclamos propuestos por el sector radical en el Concejo Deliberante fueron bajo el artículo 111 del reglamento interno, el mismo establece que todo concejal puede presentar, en forma de comunicación ante el Departamento Ejecutivo Municipal, reclamos destinados a requerir la ejecución de tareas de bacheo, desmalezamiento, poda, limpieza de basurales, reparación de luminarias, veredas y desagües, entre otras acciones de mantenimiento urbano.

“El compromiso de un concejal no se limita al recinto: también está en las calles, junto a los vecinos, escuchando y llevando sus pedidos a los organismos correspondientes. Vamos a seguir recorriendo la ciudad y gestionando cada reclamo para que Córdoba recupere la calidad de vida que se merece”, expresó Caffaratti.