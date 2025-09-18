Caffaratti visitó barrios de Córdoba y escuchó los reclamos de los vecinos

La presidenta del bloque de concejales de la UCR recorrió Nueva Córdoba, Ejército Argentino,, Alberdi, Villa 9 de Julio, entre otros sectores y criticó la gestión de la Provincia.

Municipal18 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
mesa-chica-caffaratti

Por Redacción Alfil

La concejal radical, Elisa Caffaratti, estuvo activa recorriendo barrios de la capital cordobesa escuchando a los vecinos y
canalizando sus reclamos ante el Municipio. Según informaron desde su bloque, algunos de los barrios en los que estuvo presente fueron: Nueva Córdoba, Ejército Argentino, Cooperativa San CarlosNuestro Hogar III, Alberdi, Villa 9 de Julio.

Caffaratti aseguró que, en cada visita semanal que hacen por los barrios de Córdoba, la gente demandan las calles intransitables, cloacas colapsadas, luminarias apagadas y los basurales que se multiplican. Ante esto, la concejal y su equipo, que ya recorrieron más de 35 barrios y ya presentaron 107 reclamos, expresaron que sólo 23 respuestas a sus pedidos. 

En términos estadísticos, el 32% de las demandas se basan en el mal estado de las calles, el 18% son quejas por los basurales y la poca limpieza; mientras que un 15% demanda el mal alumbrado.

Los reclamos propuestos por el sector radical en el Concejo Deliberante fueron bajo el artículo 111 del reglamento interno, el mismo establece que todo concejal puede presentar, en forma de comunicación ante el Departamento Ejecutivo Municipal, reclamos destinados a requerir la ejecución de tareas de bacheo, desmalezamiento, poda, limpieza de basurales, reparación de luminarias, veredas y desagües, entre otras acciones de mantenimiento urbano.

“El compromiso de un concejal no se limita al recinto: también está en las calles, junto a los vecinos, escuchando y llevando sus pedidos a los organismos correspondientes. Vamos a seguir recorriendo la ciudad y gestionando cada reclamo para que Córdoba recupere la calidad de vida que se merece”, expresó Caffaratti.

Te puede interesar
daniele

El Suoem celebró el pase a contrato de monotributistas y becarios

Felipe Osman
Municipal05 de septiembre de 2025

Aquietadas las aguas después de un extenso conflicto con el Palacio 6 de Julio, que ganó el round salarial, el sindicato festejó ahora el pase a contrato de un número (aún) no precisado monotributistas y becarios. En las semanas previas, el gremio hacía circular un listado de 634 agentes.

Lo más visto
ilustra-schiaretti-passerini-llaryora-y-natalia-de-la-sota-aniversario-de-la-sota

Con el PJ divido, cada uno le rezó a su propio De la Sota

Yanina Soria
Provincial16 de septiembre de 2025

El séptimo aniversario de la muerte del ex gobernador encontró al PJ dividido. La diputada y su familia, convocaron a una ceremonia de la que no participaron Llaryora, Schiaretti ni Passerini. El oficialismo optó por los mensajes en redes sociales.

enroque-mestre

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto18 de septiembre de 2025

Mestre sobre la presión fiscal | Silenzio stampa | Ferrero puso en duda cómo se financiará el plan de Igualdad Territorial |

schiaretti1

Schiaretti recorrerá la Capital en la recta final de la campaña

Felipe Osman
Provincial18 de septiembre de 2025

Anima en las seccionales la noticia de que el ex gobernador recorrerá parte de la capital en las semanas previas a la elección. Sin embargo, esto representa un viraje en la planificación inicial de la campaña. ¿Refuerzo en el distrito clave, contención frente al ‘factor Natalia, o contrapeso a Juez?