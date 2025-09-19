Milei pisa Córdoba en busca de la remontada

Por Felipe Osman

Javier Milei pisará Córdoba esta mañana, y luego de una disertación ante el Círculo Rojo local, en el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio, compartirá un acto con sus candidatos, militantes y simpatizantes en las escalinatas del Parque Sarmiento.

El lugar elegido no es casual. Milei tuvo su primer baño de masas en Córdoba, cuándo corría el 2022, y todo era muy diferente.

En ese entonces, el fundador del Partido Libertario de Córdoba -hoy legislador, Agustín Spaccesi- organizó el evento, por expreso pedido del economista, que redondeaba su primer año en la Cámara de Diputados. Y participó también de él Agustín Laje, quizá el mayor referente de la Batalla Cultural que predica Milei.

Hoy, Spaccesi está lejos del presidente, por haber utilizado la marca La Libertad Avanza en las elecciones provinciales de 2023. Y nadie se anima a asegurar si el propio Laje, que tuvo un rol protagónico en el último evento libertario en Córdoba -La Derecha Fest- será de la partida. Ambos, Laje y Spaccesi, son conceptualmente liberales/libertarios, y forman parte de ese universo incluso antes de que destellara el fenómeno Milei. Tienen, además, otro punto en común: lo que los aleja de Milei; Karina.

La elipsis no es caprichosa. Desde su consagración electoral en el balotaje de 2023 hasta hoy, La Libertad Avanza ha competido en las urnas diez veces: dos victorias (CABA, con el 30 por ciento de los votos; y Chaco, 45 por ciento en alianza con el oficialismo provincial), ocho derrotas (Santa Fe, Jujuy, Salta, San Luis, Misiones, Formosa, Corrientes y Buenos Aires). El común denominador es que el karinismo ha estado al frente del armado político. Pero las cuentas, cuándo aplican a las elecciones, no parecen ser el fuerte del presidente.

Bajo la actual conducción política, el oficialismo navega un mar de polémicas (Andis, $Libra, Aduana, y un extenso etcétera) y trastabilla en un campo minado de derrotas electorales y legislativas. El miércoles cayeron dos vetos; ayer, uno más. Sin embargo, el León no parece acusar recibo.

El Milei de 2022, que hacía estallar el rating de cada canal que pisaba, dominaba a placer el debate público y gozaba de un interminable archivo para fustigar a “la casta” no es hoy ni un quinto carbónico de aquel.

En Córdoba, el “kilómetro 0” del cambio, la implosión de la alianza UCR-PRO ha puesto patas arriba el tablero. Y el peronismo, habilísimo, ha sabido leerlo. Después de infructuosos intentos por gravitar en el mapa nacional, Juan Schiaretti lidera ahora un armado con arraigo en dieciseis provincias, y monta una nueva transversalidad con los rezagos de Juntos por el Cambio en la que revistan tres gobernadores radicales, sobre un total de seis.

Con palabras sobrias, acaba de pronosticar el fracaso del modelo económico libertario y un salvataje de Donald Trump como la única posibilidad de mantener a flote el experimento, cuándo lleguen los próximos vencimientos con el FMI.

La ciudad en la que Milei ganó en (casi) todas las seccionales, arrasando en las más populosas y ‘populares’ -10ma, 11ra, 12da, y 13-, puede no ser ya el oasis que espera encontrar.

Nadie duda de que el acto de esta tarde será multitudinario. Pero la muchedumbre de 2022 era diferente. Representaba el chispazo inicial. La de hoy, en cambio, encontrará al Gobierno peleando en retroceso. Algo harto más difícil cuando no hay estructuras, que son a la política lo que los fondos anti-cíclicos a las finanzas.

Esto no asfixia las posibilidades de La Libertad Avanza. Pero mucho tiene que cambiar para que la lista de ignotos buenos ciudadanos que escogió el oficialismo para competir contra Schiaretti pueda plantar bandera frente a la boleta de Provincias Unidas.

La marca ya no representa el hándicap que representaba hasta hace apenas dos meses. Ahora habrá que emplear otras armas. Los libertarios más optimistas juran que esta será la primera de cuatro visitas del presidente a Córdoba, para obrar en la mente de los cordobeses la alquimia entre su apellido y el de Gonzalo Roca. Es difícil que lo sepan. La agenda de la Casa Rosada suele construirse en el día a día.