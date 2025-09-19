UNC, próxima parada: el Senado para terminar de voltear el veto presidencial

Por: Francisco Lopez Giorcelli

Córdoba volvió a ser el escenario central de una foto política que ya recorre el país. La tercera Marcha Federal Universitaria, realizada este jueves, desbordó las calles de la capital provincial con una convocatoria que los organizadores estimaron en casi 100 mil personas. Una cifra contundente que convirtió a la ciudad capital en epicentro de un reclamo que ya no se limita a la defensa presupuestaria, sino que se instaló como símbolo del pulso entre la sociedad civil y el gobierno nacional.

La postal del miércoles no solo impacta por su magnitud, sino también por lo que significa: un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, con la UNC como protagonista indiscutida.

Desde temprano, columnas de estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales se concentraron en Ciudad Universitaria para marchar hacia el centro de la ciudad, donde se montó un escenario sobre calle Yrigoyen. El recorrido fue acompañado por banderas, consignas y un clima de movilización que recordó a las grandes jornadas de años anteriores en reclamo por el ajuste a la ciencia y la educación.

El rector de la UNC, Jhon Boretto, no dudó en calificar la jornada como histórica. “Hemos dado un paso muy importante en la defensa de la universidad pública”, expresó, subrayando que “si no se logra revertir el veto presidencial va a tener un impacto negativo en lo que ofrecemos como institución”. El mensaje buscó poner en perspectiva lo que está en juego: un modelo de universidad que garantice igualdad de oportunidades y movilidad social frente a una lógica de ajuste que amenaza con desfinanciarlo.

La secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, fue categórica en el acto central: “Estamos frente a un escenario crítico. El veto no sólo recorta fondos, sino que desarticula las condiciones mínimas para enseñar, investigar y estudiar”. En el documento leído desde el escenario, el gremio docente fue más allá: “La Universidad Pública es el espacio donde miles y miles de jóvenes, sin importar de dónde vienen, transforman sus vidas y transforman al país en un lugar mejor. Es la herramienta más poderosa contra la desigualdad. Ninguna sociedad crece y resuelve sus problemas si se recorta la educación. Por eso hoy levantamos la voz”.

El clima político de la jornada estuvo marcado, además, por lo que ocurría en simultáneo en el Congreso. La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial con 174 votos afirmativos, 67 en contra y 2 abstenciones, ratificando la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. “Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos”, se remarcó en el escenario de la marcha, en una frase que buscó contraponerse a la narrativa oficialista.

Hubo repercusiones locales. El peronismo cordobés vio la oportunidad de abrazar una causa transversal. Martín Llaryora volvió a insistir en que “desfinanciar la universidad es sacrificar el futuro de los argentinos”, ubicándose en la foto de la defensa de lo público. Schiaretti, siempre medido, dejó trascender su malestar con el veto, lo que confirma que el binomio provincial busca capitalizar el descontento sin quedar atado al kirchnerismo. La UNC, con su capacidad de convocatoria, les brinda la excusa perfecta para diferenciarse de Milei sin renunciar a su perfil opositor moderado.

La referente principal de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, se sumó con un mensaje directo al Ejecutivo: “Los brutales ajustes no pueden naturalizarse. Córdoba tiene que hacer escuchar su voz”.

En la vereda de enfrente, el radicalismo cordobés también enfrenta dilemas. Rodrigo de Loredo, cuestionado semanas atrás por su tibieza en el Congreso, intenta recuperar terreno con un discurso de apoyo al financiamiento, pero el malestar en el movimiento estudiantil le sigue pasando factura. En paralelo, legisladores radicales que responden a distintos sectores internos quedaron bajo la lupa: la masividad de la marcha los obliga a explicitar su postura, so pena de quedar en la misma bolsa de la indiferencia política. En otras palabras, la UNC no solo interpela al Gobierno nacional, sino que también desnuda las tensiones de la política provincial.

El protagonismo estudiantil no se quedó atrás. La segunda fuerza universitaria, La Fuerza Estudiantil, celebró el doble triunfo: en las calles y en el Congreso. “¡Hoy el Congreso le dijo Sí a la universidad pública y NO al ajuste! Se rechazó el veto presidencial que recortaba el presupuesto universitario. Es un triunfo de la comunidad educativa, del reclamo colectivo y de quienes defendemos la educación como derecho, no como privilegio”, señalaron en un comunicado. “Este logro es de todos/as. Sigamos organizados/as y movilizados/as”, agregaron, anticipando que la disputa está lejos de cerrarse.

Franja Morada, por su parte, también reivindicó su participación masiva en la jornada: “Fuimos más de 100.000 personas en las calles de Córdoba demostrando que sin universidad no hay futuro. Nuestros diputados y diputadas nos escucharon”, afirmaron, intentando capitalizar el puente con los legisladores radicales que acompañaron el rechazo al veto.

El próximo capítulo será en el Senado, donde la ratificación de la ley dependerá más de una voluntad política de la oposición (tiene mayoría de ⅔ si se organiza) que de rosquear votos para lograr discutir el rechazo al veto.

En este punto Córdoba vuelve a ser clave: Alejandra Vigo ya anticipó que no acompañará al oficialismo, y todo indica que Pero el conflicto no se agota en el Parlamento. ADIUC ya convocó a una Asamblea Extraordinaria de Afiliados y Afiliadas para el próximo lunes, con un único punto en el orden del día: la continuidad del plan de lucha. El gremio sabe que la victoria en Diputados es apenas parcial y que el desenlace en el Senado no está asegurado. El movimiento docente y estudiantil discute cómo sostener la tensión, con paros escalonados, clases públicas y nuevas movilizaciones.

Lo cierto es que el miércoles quedó demostrado que la universidad pública es una bandera con capacidad de movilización masiva y transversal. Córdoba, con su tradición reformista y su densidad política, volvió a dar la nota. El consenso sobre la Universidad Nacional de Córdoba no sólo desbordó sus calles: le marcó la agenda al Gobierno nacional y abrió un nuevo capítulo de una pulseada que, parece, está lejos de resolverse.



Se viene la discusión por el presupuesto 2026 dónde se eliminan muchas partidas para las Universidades Públicas y se recorta su presupuesto muy por debajo del número que planteó el CIN para que no hayan inconvenientes en el funcionamiento diario.