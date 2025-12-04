Tensión por los finales: ADIUC sostiene su plan de lucha y crece el ruido con el estudiantado en la UNC

Crisis en DASPU: cambios en prestaciones tensiona la relación entre el Rectorado y ADIUC
La obra social de la UNC atraviesa un momento crítico marcado por modificaciones prestacionales, reclamos gremiales y un escenario financiero deteriorado. Mientras el Rectorado defiende los ajustes como una respuesta obligada al contexto económico, ADIUC sostiene que las medidas representan un recorte que afecta a los afiliados y exige que la Universidad asuma el problema como una prioridad institucional (asoma el fantasma del ajuste a los SRT). La disputa reaviva tensiones entre la gestión y el sindicato docente.