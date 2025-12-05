Los Cursos de Verano calentaron el fin de año en Filosofía

Tensión por los finales: ADIUC sostiene su plan de lucha y crece el ruido con el estudiantado en la UNC
Aunque ADIUC decidió no suspender mesas en noviembre y diciembre en coordinación con el movimiento estudiantil, la discusión sobre el futuro académico reabre fricciones. En Psicología, la agrupación Sur respalda la lucha docente pero exige garantías para proteger a la comunidad que representa. El Rectorado sigue sin margen mientras el gremio adelanta un verano conflictivo y amenaza con el no inicio en 2026.