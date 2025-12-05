Los Cursos de Verano calentaron el fin de año en Filosofía

La reactivación de un debate largamente postergado en la Facultad de Filosofía y Humanidades no solo habilitó cursos de verano como en otras tantas facultades que ya los aplican, sino que dejó al descubierto el debate político estudiantil. Entre acusaciones cruzadas y disputas por legitimidad, Estudiantes al Frente y Otras Voces ya se preparan para la carrera electoral de 2026.

05 de diciembre de 2025Francisco Lopez Giorcelli
unc

Por Francisco Lopez Giorcelli

La vuelta de los Cursos de Verano a la agenda de FFyH se transformó rápidamente en un escenario donde la política estudiantil cobró protagonismo. Lo que podría haber sido un trámite administrativo terminó exponiendo un tablero de tensiones largamente acumuladas, donde las agrupaciones principales midieron fuerzas y capital político en cada sesión.

Si bien desde 2016 diversas facultades de la UNC ya cuentan con Cursos de Verano, FFyH demoró casi una década en incorporarlos, en parte por decisiones de gestión y en parte por la dinámica interna del centro de estudiantes, que priorizó otros temas frente a la apertura de la agenda académica.

La llegada de Alejandra Castro y Andrea Bocco (línea Scotto) al decanato generó un clima distinto. Temas congelados durante años, como la implementación de dichos cursos, la virtualidad y los formatos híbridos, aparecen como posibles discusiones. La apertura fue percibida por muchos como una oportunidad estratégica: quienes participen del debate ahora pueden mostrar iniciativa, protagonismo y capacidad de gestión.

La discusión en el claustro estudiantil no tardó en levantar temperatura y durante las últimas semanas las dos primeras fuerzas de la facultad estuvieron disputando el sentido común alrededor de este proyecto. Fue la excusa perfecta para medir fuerzas una vez más antes de que arranque el ciclo de ingreso 2026, el cual trae consigo grandes desafíos para el futuro.

Desde Otras Voces, la lectura que hacen es de una fuerte crítica a la gestión anterior que, junto con “la pasividad histórica” de Estudiantes al Frente, bloqueó durante casi una década cualquier avance sobre los Cursos de Verano. Para esta agrupación, el nuevo contexto permite posicionarse como fuerza capaz de marcar agenda y capitalizar la apertura institucional.

Pero la disputa no quedó en el discurso por redes, se vio plasmada en las sesiones del Consejo y las comisiones. Aquí, el rol de los docentes se volvió un factor determinante: las ausencias o retiros no solo afectaron el quórum, sino que fueron interpretadas como señales políticas, reforzando la disputa estudiantil por el mérito y la agenda. 

Estudiantes al Frente sostiene que la responsabilidad de la demora no recae sobre sus bancadas, sino en la gestión anterior y en la actual, que no garantizó la asistencia de sus consejeros docentes. Además, acusan a Otras Voces de no presentarse a una sesión decisiva, “vaciando espacios importantes de discusión”, algo que la oposición rechaza de plano y califica como una construcción discursiva. Según su versión, los retiros que complicaron el quórum provinieron de docentes vinculados a la gestión saliente, históricamente relacionados con Estudiantes al Frente.

El debate técnico se transformó así en una pelea por la narrativa: quién hizo avanzar el tema, quién bloqueó y quién se queda con el crédito político.

 

Continuidad y ruptura

Mientras Estudiantes al Frente busca enmarcar los avances dentro de un proceso sostenido por sus propios proyectos aprobados, Otras Voces apuesta por una narrativa de ruptura. Señalan que la implementación de los Cursos de Verano y las discusiones sobre hibridez y virtualidad solo fueron posibles con el nuevo decanato y gracias a la coordinación con aliados como Confluencia (oficialismo). Cada movimiento y declaración de estas agrupaciones funciona como una jugada estratégica de cara al ciclo electoral 2026, donde la narrativa será clave para definir la legitimidad y la fuerza dentro de la facultad.

El regreso de los Cursos de Verano fue apenas el catalizador de un fenómeno mayor: el reposicionamiento del poder estudiantil dentro de FFyH. La disputa por la legitimidad, la visibilidad y el crédito de gestión no solo afecta a las agrupaciones locales, sino que refleja la competencia estudiantil en toda la UNC. Cada sesión, cada proyecto y cada intervención se interpreta como anticipación de la disputa política que marcará la agenda del próximo ciclo electoral.

Si bien los Cursos de Verano finalmente se implementarán, lo relevante es cómo la discusión los convirtió en un escenario de posicionamiento político. FFyH se muestra como un laboratorio de estrategia estudiantil, donde la narrativa y el capital simbólico pesan tanto como las decisiones académicas. La interna entre Estudiantes al Frente y Otras Voces ya marcó los primeros movimientos de cara a 2026, y queda claro que en esta facultad el verano académico es solo la excusa: la verdadera disputa está en quién llega mejor parado al 2026.

