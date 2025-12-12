Elecciones UNC 2026: reacomodos políticos y silencios estratégicos en la carrera hacia el rectorado

UNC: el ingreso 2026 abre un nuevo ciclo político marcado por tensiones y fuertes disputas
La Universidad Nacional de Córdoba abre el proceso de ingreso para el ciclo 2026 en un contexto de conflictividad persistente con Nación, reordenamientos internos en las principales fuerzas políticas universitarias y la llegada de una nueva cohorte de estudiantes que llega con demandas distintas y poca paciencia para los discursos tradicionales. La disputa por el electorado joven vuelve a ser central en un escenario volátil, donde cada movimiento puede inclinar el mapa estudiantil del próximo año.