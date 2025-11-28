Crisis en DASPU: cambios en prestaciones tensiona la relación entre el Rectorado y ADIUC

Boretto sube el tono en la UNC: presupuesto, salarios y un rector que empieza a jugar más fuerte
La crisis presupuestaria y el deterioro salarial reconfiguran el mapa interno de la UNC y empujan al rector John Boretto a un rol más activo en la disputa pública. Mientras adopta el diagnóstico gremial sobre la pérdida del 40% del salario docente y reclama mayor financiamiento, su figura empieza a adquirir un peso político que trasciende la vida universitaria. En la dirigencia provincial observan con atención cómo sus intervenciones se vuelven cada vez más visibles, en un escenario donde la educación superior volvió a instalarse en el centro del debate