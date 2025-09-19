La persona detrás del sex symbol

Lo sutil, lo vital, y lo móvil
Terminan todos con ele los adjetivos que describen algunas propiedades de la grilla artística y cultural del último día hábil. Eso no agrega la menor significación al hecho de enunciar los tonos de la tarde.
Que un ícono del cine estadounidense como Robert Redford (fallecido el martes pasado a los 89 años) produjera en 2004 el largometraje “Diarios de motocicleta” sobre un revolucionario comunista como el Che Guevara, no debe haber sido fácil de digerir para el establishment de Hollywood.Cultura19 de septiembre de 2025J.C. Maraddón
En el año 2004, en América del Sud comenzaba a mentarse la Patria Grande de la que había hablado Simón Bolívar y por primera vez en mucho tiempo soplaban vientos de integración en un continente que había sido dividido según los caprichos de los virreinatos españoles y de posteriores guerras fraticidas. Cuando se echó a rodar el rumor de que se iba a filmar una película sobre el Che Guevara, no hubo grandes muestras de asombro: si el rostro del famoso guerrillero estaba estampado en remeras y tatuajes, ¿por qué su biografía no podía ser objeto de una revisión cinematográfica?
Lo primero que trascendió fue que encabezaría el elenco el actor mexicano Gael García Bernal, un joven promisorio que por entonces ya era conocido a escala internacional a partir de filmes como “Amores perros”, “Y tu mamá también” y “El Crimen del Padre Amaro”. Que un extranjero personificase a un argentino emblemático como el Che sembró cierta insatisfacción, aunque García Bernal ya había asumido el rol de Ernesto Guevara en la miniserie “¡Fidel!”, una coproducción entre México y República Dominicana estrenada en 2002, bajo el propósito de relevar los principales acontecimientos de la Revolución Cubana desde la perspectiva de su líder, Fidel Castro.
Entre nosotros, se conoció que la película en ciernes sobre el Che iba a estar basada en “Notas de viaje: diarios de motocicleta”, la narración en tiempo real que Guevara escribió durante su recorrido por Latinoamérica entre 1951 y 1952, acompañado por su gran amigo Alberto Granado. Y además se supo que Rodrigo de la Serna iba a encarnar el papel de Granado, lo que suscitó otra polémica: como el compañero de aventuras del Che era cordobés, no había demasiada confianza en que De la Serna pudiese imitar esa tonada provinciana tan característica, que muy pocos intérpretes han logrado hacer propia.
Finalmente, la prensa informó que el elegido para dirigir este proyecto era el realizador brasileño Walter Salles, quien en 1998 se había despachado con el largometraje “Estación Central” y había cosechado premios internacionales, junto a dos nominaciones en los Oscar. La perspectiva social de aquella obra le otorgaba créditos para afrontar el desafío de reflejar la transición de Ernesto al Che, aunque esa mezcla de un cineasta brasileño, un protagonista mexicano y un argentino en el coprotagónico, alimentaba muchas suspicacias. La cuestión es que el rodaje se llevó a cabo en 2003 contra viento y marea. Y el público esperaba ansioso para ver los resultados.
No fue casualidad que la primera función de “Diarios de motocicleta”, el 15 de enero de 2004, tuviese como escenario el Festival de Cine Sundance. En los créditos de la película figuraba el nombre del responsable de ese evento independiente, Robert Redford, quien se había desempeñado como productor ejecutivo. Más todavía, había sido el propio Redford quien primero se entusiasmó con la ilusión de llevar a la pantalla grande el periplo latinoamericano del Che. Y también había sido él quien contactó a Walter Salles para que concretara esa idea, junto al guionista puertorriqueño José Rivera.
Que un ícono del cine estadounidense como Robert Redford promoviera una realización sobre un revolucionario comunista no debe haber sido fácil de digerir para el establishment de Hollywood. Sin embargo, no fue esa la primera ni la única vez que Redford tuvo gestos de ese tipo. Por eso, en lo escrito tras la noticia de su muerte el martes pasado a los 89 años, además de destacar sus dotes como actor, director y verdadero sex symbol, se reivindican esas cualidades que lo caracterizaron como persona. “Diarios de motocicleta” apenas ganó un Oscar por “Al otro lado del río”, la canción de Jorge Drexler. Pero como película, se encargó de despejar todas las dudas previas.
En su obstinada búsqueda por permanecer en el candelero, Fito Páez se aventuró en el Tiny Desk, ese formato desestructurado que es por estos días una vidriera apreciada por los músicos en busca de notoriedad. En poco menos de veinte minutos, despliega allí cuatro temas de su mejor época… y una novedad.
No solo de cine se vive, pero las proyecciones de esta tarde ocupan buena parte de la energía cultural de la jornada, y asimismo de la agenda.
Nuestra capacidad de asombro se ha visto otra vez desafiada por el anuncio de Marcelo Tinelli, quien informó que desde la semana que viene desembarcará en Carnaval Stream con “Estamos de paso”, un ciclo con base en el humor, donde estará acompañado por muchos de los que trabajaron con él en “ShowMatch”.
La producción de carbón vegetal en Córdoba, pese al dominio del mercado del carbón mineral, dio lugar a un desmonte salvaje para proveer solo a los poblados cercanos a la tala, en el primer cuarto del siglo veinte.
La respuesta conmovedora que tuvieron los espectadores brasileños ante el filme “Homem com H”, sobre la vida del cantante Ney Matogrosso, llevó a Netflix a subirlo con prontitud a su plataforma, donde está disponible desde junio, aunque entre nosotros hubo una escasa difusión de ese arribo al streaming.
Mestre sobre la presión fiscal | Silenzio stampa | Ferrero puso en duda cómo se financiará el plan de Igualdad Territorial |
Anima en las seccionales la noticia de que el ex gobernador recorrerá parte de la capital en las semanas previas a la elección. Sin embargo, esto representa un viraje en la planificación inicial de la campaña. ¿Refuerzo en el distrito clave, contención frente al ‘factor Natalia, o contrapeso a Juez?
El gobernador y el ministro de Finanzas, Guillermo Acosta, inician hoy en Londres una gira de diez días. El viernes llega Milei a esta ciudad con doble actividad. Avales de Luis Caputo. Llaryora a pleno con tercer sector: reunió a cooperativistas y a referentes de la economía popular.
El gobernador estuvo en el departamento del sureste provincial. En la ciudad cabecera habrá elecciones municipales el año que viene. La apuesta del nuevo armado nacional con más transversalidad.
La convocatoria reunió a cerca de 10 mil personas en las calles de Río Cuarto. Dirigentes del PJ, la UCR y hasta del juecismo participaron de la marcha. De Rivas e intendentes de la región también acompañaron el reclamo.