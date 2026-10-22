Vidas y sentires entran por los ojos

"La negociación", "Leopardos cazan leopardos", Libros y lecturas, "Asesinatos en la montaña" y "Orden y Progreso"

De la poesía a la explosión

El primer y el tercer horario de función de este jueves en el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) ofrecen el estreno del documental argentino Hospital Británico, dirigido por Gustavo Fontán y Gloria Peirano (2026). En esta producción Fontán y la escritora y codirectora se aferran a la poesía de Héctor Viel Temperley y a las heridas que el autor ha dejado como marcadores de páginas en su libro cuyo título recoge el documental. Recogen testimonios de poetas que hablan sobre Viel Temperley y el impacto de ese libro en sus vidas. Ambos directores llevan de viaje versos nada complacientes y tan lúcidos del entrañable poeta argentino, internado en el Hospital Británico para una operación de cerebro. Esa travesía es poética y difusa, Dios, el padecimiento, la muerte buscan su paisaje.

También esta tarde, a las 18 y a las 22, hay otro estreno: La negociación (EE.UU., 2026) de Gus Van Sant, una propuesta que tensa los nada relajados nervios del thriller, en base a una historia real de 1977. Durante 63 horas de contener la respiración, un hombre al que un crédito en el banco iba a comerle el hígado, decidió secuestrar al hijo del presidente del banco con una escopeta dirigida a la nuca y, en torno al cuello un “interruptor del hombre muerto”.

Entrada general $8500. Jubilados $7500 y abonados $800.

Los leopardos se cazan entre sí

El artista Marcello Mercado vuelve a Córdoba a exponer obras suyas. Se formó en cine en la Universidad Nacional de Córdoba, y se trasladó a Colonia en Alemania, donde reside desde el último año del milenio pasado. Reivindica su ciudadanía argentina y alemana, estudió en la Academia de Artes Mediales de Colonia y lleva tres décadas de práctica en ese campo de las artes, incluido el cine experimental (algo que ya hacía en Córdoba), el media-art, sin plantearse límites en las técnicas. Su muestra se titula Leopardos Cazan Leopardos, las obras son resultado de algunas combinaciones de dibujo, pintura, fotografía, instalación, cine, libros de artista, medios computacionales, inteligencia artificial y materia biológica. Sus trabajos parecen proponerse inquietar, antes que complacer. La muestra en 220 Cultura Contemporánea, Plaza de la Música (Int. Ramón B. Mestre 1150), tiene como curadores a Gustavo Blázquez y Sofía Torres Kosiba, quienes sostendrán una entrevista-conversatorio con Marcello Mercado. Acompaña el Instituto Goethe.

La actividad será a las 18 y la muestra abrirá a las 19 con la música de DJ Albina Yellow. Entrada gratuita, para la charla hay que anotarse: https://forms.gle/pSBMibqFw41NAhXs5

Es de noche, pero habrá libros

Se celebra en la ciudad este jueves La Noche de las Librerías: un encuentro con la lectura que tiende la alfombra para recibir a la Feria del Libro Córdoba 2026. Catorce librerías ofrecerán en distintos puntos de la ciudad presentaciones, lecturas, encuentros con autores, propuestas para infancias, música en vivo y descuentos especiales, desde las 18 hasta las 22. La grilla es extensa, se pueden mencionar la conversación de la escritora Graciela Bialet con el público, a las 18.30 en la Librería del Palacio (Ituzaingó 882); en la librería Las Panteras y el Templo (Rivera Indarte 72, 1.º piso), el club de lectura dedicará a las 18 su reunión al libro Los galgos, los galgos, de Sara Gallardo. A las 19.30, El Espejo libros (Deán Funes 163. Paseo Santa Catalina Local 4 y 5) se homenajea al psicoanalista, filósofo y ensayista Juan Bautista Ritvo, organizado junto a Intervalos Psicoanálisis Córdoba, con participación de Carlos Surghi y Flavia Dezzuto, Melisa Anello. Una actividad arancelada en Mundo Lectura (Av Vélez Sarsfield 49), a las 19.30, ofrece libros, café y música en vivo a cargo de Los Cocineros. En La Librería (Lavalleja 29), a las 20 se promete Una experiencia conmovedora. Recital narrativo, música en vivo y lecturas a cargo de autoras y autores de editorial Antipop.

En adhesión, la Biblioteca Arturo Capdevila del Cabildo de Córdoba reúne, a las 18, una Asamblea donde la palabra se hace comunidad. Se podrá disfrutar del encuentro de slams de poesía oral, bibliotecas populares y proyectos independientes que ofrecerán lecturas en vivo, presentaciones y una feria de editoriales y publicaciones independientes.

Dos muertos y dos millones

Continúa el Encuentro de Cine Europeo 2026 en el Cine Club del Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401), donde se proyecta hoy a las 20 el filme Misterioso asesinato en la montaña (Francia, 2024) dirigida por Franck Dubosc. Una pareja al borde de la ruptura, en la que ha crecido el silencio, viaja por una carretera. Por esquivar a un oso, el conductor choca contra otro coche, matando a la que estaba al volante. Otro pasajero del automóvil chocado se suicida, y Michel y Cathy, el matrimonio, se encuentran con dos muertos y dos millones de dólares en un maletero. Ahora el silencio entre ellos es un pacto, hay que hacer desaparecer los cuerpos. La entrada es gratuita.

El orden de los desafinados

El Centro Cultural Córdoba (Entre Ríos 40) es la escena para Desafinar el orden, una presentación de libros con música, performance, una muestra, e incluso cine. Se le dará bienvenida al libro Orden y progreso, una publicación poética independiente de Nadia Sapag y, vinculado a ese libro, se mostrarán ilustraciones y pinturas de Juan Manuel Piccat. Se presenta también una antología en castellano de la obra del poeta brasileño Torquato Neto, realizada por Hernán Solo. Neto fue poeta, periodista y letrista brasileño vinculado al movimiento tropicalista. En la ocasión se proyectará precisamente el documental Todas as horas do fim, cuyo objeto es la trayectoria, la persona y la obra de Torquato Neto, referente de la movida cultural de los años sesenta brasileños.

Entrada libre y gratuita.