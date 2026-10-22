Cosquín, el león y la caja: Cardinali apuesta a consolidar el liderazgo cultural de la ciudad

“Cuidado Milei que el León tiene hambre”. La frase de Chizzo, vocalista de La Renga, recorrió el país y reavivó la discusión política alrededor del Presidente. Pero mientras la polémica se concentraba en el escenario, Cosquín volvía a mostrar su capacidad para convocar multitudes y movilizar una economía que depende, en buena medida, del turismo y la cultura.

Con entradas agotadas y alrededor de 16.000 espectadores previstos, el recital activó las expectativas de hoteles, campings, restaurantes, comercios y trabajadores vinculados al espectáculo. Para el intendente Raúl Cardinali, acontecimientos de esta magnitud representan una oportunidad para ampliar la actividad de la ciudad más allá de las tradicionales lunas de enero.

La apuesta supone una definición sobre el rumbo de Cosquín. La Capital Nacional del Folklore cuenta con una identidad reconocida en todo el país, pero su potencial no se agota en un solo festival ni en un género musical. La llegada de La Renga demuestra que la Plaza Próspero Molina puede convocar públicos diferentes y ampliar el calendario de acontecimientos, con la posibilidad de generar nuevas oportunidades para la economía local.

En ese escenario, Cardinali ocupa el lugar de conducción que exige transformar una convocatoria en una política sostenida. Organizar grandes espectáculos implica coordinar servicios, garantizar condiciones de seguridad, articular con distintos actores y planificar el funcionamiento de la ciudad. El desafío no termina cuando se apagan las luces: continúa en la capacidad de convertir el movimiento extraordinario de un fin de semana en beneficios concretos para los vecinos.

La articulación con Llaryora y el modelo cordobés

La estrategia de Cardinali también se vincula con la política provincial de promoción de los festivales y las economías regionales. Martín Llaryora ha expresado públicamente su respaldo a los acontecimientos culturales de Córdoba, una actividad que combina identidad, turismo, empleo y movimiento comercial.

La relación entre el municipio y la Provincia adquiere relevancia en ese marco. Mientras Cosquín aporta su infraestructura y su trayectoria cultural, la articulación institucional puede contribuir a proyectar esos acontecimientos dentro de una estrategia turística más amplia. El objetivo es que la ciudad fortalezca su lugar en el mapa provincial y que el movimiento generado alcance a los distintos sectores de su economía.

Para Cardinali, el desafío es darle continuidad a esa agenda y ampliar su alcance regional. Cosquín puede funcionar como uno de los principales polos culturales de Punilla, con capacidad para vincular su calendario de eventos con la oferta gastronómica, hotelera y recreativa de las localidades vecinas. Esa proyección requiere planificación y acuerdos concretos, pero también una conducción municipal capaz de sostener objetivos más allá de cada espectáculo.

La discusión adquiere otra dimensión en un contexto económico difícil. Los festivales no reemplazan las políticas macroeconómicas ni resuelven por sí solos la caída del consumo, pero pueden generar actividad para comerciantes, prestadores y trabajadores. Medir la ocupación hotelera, el movimiento comercial y el empleo asociado a cada acontecimiento será fundamental para determinar el alcance real de esa estrategia.

El desafío de convertir convocatoria en desarrollo

La creciente del río y las evacuaciones de acampantes durante el fin de semana también recordaron que el turismo de eventos exige prevención y capacidad de respuesta. La planificación, la coordinación con las fuerzas de seguridad y la atención de las contingencias son parte de las responsabilidades de una gestión que busca recibir grandes cantidades de visitantes.

El liderazgo de Cardinali se juega en la posibilidad de integrar esas responsabilidades con una visión de desarrollo para la ciudad: preservar el folklore como emblema, abrir espacio a nuevas propuestas musicales y utilizar la cultura como herramienta para generar actividad durante todo el año.

La Renga dejó una frase que recorrió el país. Cosquín dejó otra señal: su capacidad de convocatoria continúa siendo un activo económico y cultural de alcance regional. El desafío del intendente es convertir ese capital en una política duradera, con resultados medibles y oportunidades que lleguen a los vecinos.

En esa tarea confluyen la identidad histórica de Cosquín, la articulación con el Gobierno de Córdoba y la responsabilidad de la gestión municipal. La plaza llena es una imagen poderosa; el verdadero resultado se medirá en la capacidad de sostener esa dinámica, fortalecer el turismo y consolidar a Cosquín como uno de los centros culturales y económicos de referencia del Valle de Punilla.