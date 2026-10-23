El arte es un gen que prevalece

Dúo Reflexion K - Roberto Espina - Armando Flores - Cuarteto del Amor.

Los electroacústicos y microtonales

Hoy cierran las XVI Microjornadas de Composición y Música Contemporánea, organizadas por compositores y gestores independientes de Córdoba, con la colaboración del Kultur Ensemble Córdoba. Conferencias y mesas de debate sobre análisis estético y compositivo, metodologías y tecnologías contemporáneas, han reunido a la comunidad musical académica. Los compositores y estudiantes locales pusieron sus obras en común, repasándolas e interpretándolas con instrumental avanzado. El proceso culminó con la puesta en escena formal del repertorio ensayado.

Y esta noche, a las 20, con acceso libre y gratuito, en la sede del Kultur Ensemble Córdoba (Ayacucho 46) tendrá lugar el Concierto Geografías de la escucha, un punto alto entre las múltiples veladas cordobesas de este viernes. Actúa el Dúo Reflexion K, que forman Beatrix Wagner en flautas y Gerald Eckert en cello, ensamble de origen alemán con base en Eckernförde. Interpretarán un repertorio de obras acústicas y electroacústicas de compositores de Argentina, Alemania y Polonia.

El dúo abordará para el público cordobés una obra del propio Gerald Eckert, Nachtbogen (2001) una proeza de ejecución microtonal. También sonará la obra Karg (2019), de la compositora argentina Natalia Solomonof, y piezas de Clemens von Reusner (Alemania), Christopher Cree Brown (Nueva Zelanda). Para destacar, las obras argentinas del concierto corresponden a los compositores formados en Córdoba Ceferino García, Basilio Del Boca, César Alarcón.

Aplausos con títeres de guante

En la Casona Municipal (Av. Gral. Paz 395), con entrada libre y gratuita, hoy a las 19 se reúnen titiriteros y otros artistas dispuestos a celebrar la memoria y el legado del dramaturgo, escritor, actor, director, mimo y titiritero Roberto Espina, inolvidable referente del teatro argentino y de la dramaturgia para títeres, que vivió largamente y murió en las Sierras Chicas en 2017. Al cumplirse cien años de su nacimiento, es siempre oportuno recordar a este hombre de contagiosa vitalidad que contribuyó a sostener una tradición que hacia los años sesenta parecía a punto de desaparecer en la capital del país. Entre otras figuras de la época, Espina fue parte decidida en la transmisión de la línea histórica del arte trashumante de los expertos en hacer cobrar vida a los muñecos y llevarlos a contar historias.

Este encuentro-homenaje: “Espinazo infinito, La hermandad del retablo y el legado familiar / Manos y palabras que dejaron huella”, cuenta con artistas que se remontan al gran Héctor Di Mauro, los también titiriteros Quique, Lucía, Estrella y Daniel, Di Mauro todos ellos, y actúan también la intérprete y compositora Menta Sáenz con sus canciones, y la actriz y cantante Galia Kohan interpretando textos de Roberto Espina. Verónica Urbani ofrecerá una intervención de teatro lambe-lambe, una caja escénica en miniatura. Presentación por Patricia Cóppola. Entrada libre y gratuita.

Armando Flores y familia cumplen

La mítica banda cordobesa Armando Flores, liderada por el músico y productor Juan “Ají” Rivarola, está celebrando sus 31 años de trayectoria ininterrumpida tocando rock, fusión latina, hip-hop, y con poesía urbana de su propia horneada.

El encuentro permitirá rebobinar y repasar esas tres décadas en Pétalos de Sol (Cañada y Bv. San Juan) con la formación actual, que contiene a los propios herederos del Ají, Juli en voz y bajo, Ger como maestro de ceremonias y Beat Box, y Violeta Rivarola en arte digital, junto a Tebi Giordano en batería, Willy Ferreyra en guitarra y en bajo y como voz líder, Ají Rivarola, el Armando Flores original. Habrá proyecciones, artistas invitados, y el power innato de lo contracultural en el subsuelo de un espacio legendario. Las entradas son limitadas, solo 200 disponibles a $10000.

Otro subsuelo, teatro de amor

En la sala Azucena Carmona del Teatro Real (San Jerónimo 66), a las 20.30, El Cuarteto del Amor, envía Mensajes de amor a contratiempo, una obra en que se encuentra al romántico cuarteto de músicos que nacieron callejeros, convertidos en estatuas. Lo indica la dramaturgia craneada por ellos junto a la actriz, mimo y directora Julieta Daga. En la puesta, un prodigio ocurre cada siglo: los monumentos de los músicos despiertan a la vida y el movimiento, trayendo viejas canciones de tiempos pasados. ¿Podrán enternecer los corazones del público contemporáneo? Si no lo consiguen, en vez del mármol quedarán limaduras, polvo. Ellos son: Leo Tangenti en violín y voz, Nash Coll en guitarra, ukelele barítono y voz, Camilo Paz Daga en cuatro venezolano, maracas, y voz; y Paulina Mendizábal en maracas, toc-toc y voz.

Teatro Real - Sala (San Jerónimo 66). Entradas $25000.

La mente del guardia nocturno

Hoy a las 18 se presenta en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) el libro Ecos de una mente oscura, de Luciano Clerichi, que el autor anuncia en tapa como Antología de cuentos de terror y una expiación, aunque cada cuento nació de sus dedos sobre el teclado y de su imaginación mientras cumplía horas de guardia nocturno. El volumen “reúne relatos de terror donde lo cotidiano se transforma en amenaza: casas, rutas, hospitales y bosques son escenarios de apariciones y sucesos inexplicables” los que incluyen “presencias sobrenaturales, conflictos psicológicos y pesadillas inquietantes”. Entrada libre y gratuita.

Jóvenes solistas y orquesta

A las 20, la Orquesta Sinfónica de Córdoba se presenta en el Teatro del Libertador (Vélez Sarsfield 365) junto a ganadores de la audición para Jóvenes Solistas: María Baitzar Hadjadourian Placereano, Ulises Rivero Ponce, Lara Poncio, Luíyer Álvarez Azócar, Matías Borzone, Clara Muñoz Longo, Fiamma Acosta y Emanuel Andrés Villalba. Dirige JongWhi Vakh. Platea $15000; cazuela $10000; tertulia $8000; paraíso $5000.