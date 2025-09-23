El análisis de De Loredo de cara a las Legislativas en Córdoba: "el peronismo puso al mejor de ellos"

El Diputado radical habló sobre las figuras políticas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En ese sentido, afirmó que el Gobierno Nacional cometió "el error más grave" en el diseño electoral de la provincia.

El martes por la noche, el Diputado radical, Rodrigo De Loredo, analizó el escenario electoral en la provincia de Córdoba de cara a las elecciones legislativas. Ante las cámara de LN+, de Loredo, definió como una elección "palo a palo" entre el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, contra el candidato de La Libertad Avanza, Gonzalo Roca. 

Al referirse del escenario electoral de la provincia, el diputado afirmó que "está palo a palo" entre los candidatos del oficialismo cordobes contra los del oficialismo nacional. En ese marco, describió que la provincia es "una muestra muy concentrada del antiperonismo" a nivel nacional.

Tras lo dicho, criticó la estrategia electoral de Milei y equiparó la situación con la derrota en la provincia de Buenos Aires. "En el diseño electoral han cometido el error más grave de los diseños electorales, equiparable al precio que le pusieron a la elección de la provincia de Buenos Aires, que hasta el día de hoy están pagando", explicó.

El diputado radical habló sobre la ausencia de un frente amplio para enfrentar al candidato cordobesista y exgobernador Juan Schiaretti: "Compiten contra un Schiaretti, que es una figura que tiene un prestigio personal muy grande, pero que estaba en el peor momento porque aparece Natalia de la Sota y les come entre 10 y 15 puntos", analizó.

En ese marco, afirmó que si se hubiera generado una coalición que incluyera al Pro, de la mano de Mauricio Macri, y al radicalismo cordobés - que remarcó que posee más de 170 intendentes en toda la provincia - "le ganamos por 15 puntos a Schiaretti". El legislador recordó su propia performance electoral anterior: "Yo fui diputado por Córdoba la vez pasada con 54 puntos. Seis diputados nacionales de un solo signo político entraron por mi provincia y hoy estamos en una elección donde puede ganar el peronismo por dos puntos o puede ganar La Libertad Avanza por dos"

De loredo habló de las características históricas del electorado cordobés y analizó su mirada respecto a los candidatos de La Libertad Avanza, afirmando que no la ciudadanía cordobesa "nunca le gustaron las formas un poco descorteces": "Córdoba siempre fue reticente a la faceta esta que te digo que nosotros no compartimos desde lo institucional, desde el discurso. Siempre Córdoba desde esa perspectiva fue, será por su tradición universitaria, educativa, industrial. Nunca le gustaron las formas un poco descorteses", explicó.

El legislador también señaló que el gobierno nacional carecía de "defensores con argumentos razonables" en la provincia, mientras que "el peronismo le puso el mejor de ellos que es Juan Schiaretti".

