El análisis de De Loredo de cara a las Legislativas en Córdoba: "el peronismo puso al mejor de ellos"

Redacción AlfilRío Cuarto23 de septiembre de 2025
Bruno, duro contra Natalia | Más allá de la campaña
Florencia CoriaVilla Maria23 de septiembre de 2025
La precandidata a diputada nacional recorre el territorio provincial mostrando obras y programas.
Redacción AlfilEnroque Corto23 de septiembre de 2025
Schiaretti y los rectores | La receta de Mestre y ‘el plan 20’ | La izquierda contra Natalia de la Sota | PU sumó a Lousteau | Carro contra el cordobesismo
Felipe OsmanProvincial23 de septiembre de 2025
El líder del Frente Cívico cuestionó al oficialismo provincial y sembró expectativas rumbo al 2027 entre su militancia, a la que pidió compromiso total con la causa libertaria. Bornoroni, antes, aplicó el mismo manual, y habló de transformar “la política de Córdoba”. La Libertada Avanza busca la punta del ovillo.
Gabriel SilvaProvincial23 de septiembre de 2025
El partido que en algún momento pintó la provincia de amarillo hoy tiene a tres dirigentes que compartieron foto y campaña en 2021 y 2023 en boletas separadas. Mientras, Macri hoy disimulará prescindencia con un encuentro de candidatos nacionales, pero sin Agost.