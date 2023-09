Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Se busca”

La periodista recibía un mensaje de un informante municipal, quien le adjuntaba una foto de unos afiches que se pegaron en distintas dependencias de la Municipalidad y que apuntaban a la actual conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales. En la jornada de ayer, se vieron algunos carteles con la foto de la titular del gremio (Jorgelina Fernández) y con la leyenda: “Se solicita dar con su paradero. Cualquier información comunicarse al 0800 888 abandonaste a los trabajadores a los que representas”.

Informante: Le cuento que ayer se depositaron los sueldos y hay empleados municipales muy enojados porque aún no saben que va a pasar con la última devaluación post PASO. El salario sigue corriendo muy por detrás de la inflación pero el enojo de un sector está dirigido al gremio.

Periodista: Ya con el arreglo de la última paritaria se empezaron a alzar voces opositoras. A

I: Y eso que el gremio arrancó con una muy buena aceptación cuando asumieron el año pasado. El contexto era otro y la vara estaba baja si uno comparaba con la gestión Carranza. Pero quizás por eso hay compañeros enojados. Se sienten decepcionados. Mire esto que se vio en algunas oficinas. Yo particularmente los vi en el Concejo y en el Viejo Mercado (envía foto).

P: Muy duro el mensaje. ¿Se sabe de qué sector vienen los afiches?

I: Desconozco pero hay sectores que ya habían empezado a enojarse con el último arreglo paritario. No me consta que sean ellos pero sé que en su momento se enojaron mucho desde la Lista Azul. También hay enojo por el tema del bono que la Municipalidad dejó claro que no lo va a dar. Veremos qué pasa con el adelanto de la paritaria. No queda otra.

Ecos libertarios

La cronista se encontraba con el analista en cercanías a la plaza central mientras Patricia Bullrich se tomaba fotos con sus simpatizantes.

Analista: ¿Viene de la plaza?

Periodista: Recién estuve. Difícil acercarse a la candidata. Mucha gente y todos querían sacarse fotos.

A: Eso vi. Me quedé un buen rato chusmeando y me quedaron algunas perlitas. Más de una vez vi que pasaron adolescentes por la plaza, muchos con uniformes del colegio que gritaban “Aguante Milei”. Me sorprendió el contraste porque, para ser honestos, no se veía tanta juventud entre la multitud que esperaba a Patricia.

P: ¿Está siendo edadista usted?

A: Para nada. Pero la verdad es que no se notó tanto acompañamiento de jóvenes. Los había pero no eran mayoría. Aún así, nadie puede negar que movió mucha gente y que es inevitable no compararlo con las visitas de Horacio Rodríguez Larreta de este año. Bullrich estuvo una hora reloj tomandose fotos con la gente y apenas la dejaban avanzar por la plaza. Larreta estuvo bastante lejos de eso.

P: En lo que va de la campaña en la ciudad, creo que ha sido la actividad más convocante de algún candidato. Teniendo en cuenta que no fue un acto formal ni nada muy protocolar.

A: Puede ser. Pero los ecos libertarios se hicieron sentir y, de alguna forma, recordaron que Milei ganó en los tres circuitos de la ciudad.







A jugar con Juan

El informante del PJ comentaba con el periodista sobre los avances de la carrera por la candidatura peronista camino al 2024.

Informante: ¡Cómo están todos con Adriana Nazario! Suena en todos lados, de acá y de allá. Ya me estoy cansando (risas).

Periodista: ¿A quiénes se refiere con “todos”?

I: A la dirigencia, la militancia, los medios. Perdón, no me la quiero agarrar con usted, pero le están dando mucha manija.

P: Primero, la realidad sola se termina imponiendo. Después, yo pensé que desde adentro de la Municipalidad la estaban instalando también. ¿O no?

I: Sí, pero no más que a los otros que están en carrera. Fíjese bien lo que se va a ver en estas semanas, porque van a salir a jugar fuerte los que están dentro de la gestión.

P: Y se refiere a…

I: Guillermo De Rivas y Agustín Calleri. Uno cree que son los dos mejor posicionados, los que el intendente querría de su gabinete para llegar a la intendencia. No le digo que sean favoritos respecto a Nazario, pero van a entrar a jugar de la misma forma.

P: Nazario tiene a su propia gente. Hay diferencias.

I: Sí, pero están todos en igualdad de condiciones. Al menos hasta que los números digan lo contrario. Todo el tiempo están midiendo, pero las encuestas no van a ser fidedignas hasta que no se muevan en la campaña.

P: Pero, ¿no deberían considerarse precandidatos ellos mismos? Si no, ¿cómo hace la gente para verlos como potenciales intendentes? No son adivinos.

I: Es lo que le digo. Van a tener que jugar todos, cada uno con lo suyo. Después se verá. ¡Otra cosa, antes que me olvide!

P: Diga…

I: Lo leo poner que septiembre será un mes de novedades y confirmaciones. Estoy en desacuerdo. La clave está en octubre. Agende el 17, día de la lealtad. ¿Se imagina anunciar al sucesor cinco días antes de las elecciones presidenciales? Se viene, se viene…

Cortos de repudio

El militante radical dialogaba con el periodista sobre la actualidad del centenario partido, entre la campaña local y la nacional.

Militante Radical: Me estoy quedando viejo de tanto esperar que algún dirigente de mi partido salga a repudiar a los negacionistas de La Libertad Avanza y a los ataques contra las Abuelas. Andan bastante cortos de repudio.

Periodista: ¡Epa! ¿Hay molestia?

M.R: Claro que sí. Somos pocos, pero seguimos creyendo que hay cuestiones que no se pueden poner en duda, menos si somos parte de la historia que llevó al país a recuperar la democracia. Evidentemente están demasiado ocupados haciendo campaña por la interna como para elaborar algún comunicado breve, aunque sea. Ni la Franja se expidió.

P: Imagino que al Concejo Deliberante llegará algún proyecto para expresarse en contra de esto. Pasó días atrás cuando rechazaron las declaraciones de Javier Milei en el tema educativo.

M.R: Yo no tengo la misma expectativa que usted. Me parece que seguirán como hasta el momento y evitarán meterse. Especulan demasiado, tienen muchísimo miedo de perderse el voto negacionista. No me sorprende nada ya, si cuando Mauricio Macri ponía en duda los 30 mil, ellos salían a pedir que lo voten como presidente. Estoy cansado ya, es ir contra la corriente y seguir aceptando mansamente un lugar que no está a la altura de la historia de nuestro partido. Pero no vaya a creer que los peronistas están mejor, ¿eh? Prima el silencio en todos lados. ¡El miedo que le tienen a los libertarios!