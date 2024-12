Por Gabriel Marclé

Ayer se produjo la esperada visita del gobernador Martín Llaryora al departamento Río Cuarto, una gira que lo llevó con fondos y obras para Coronel Moldes, Santa Catalina, Río Cuarto y Las Higueras. El sur fue la zona elegida para que el líder del Partido Cordobés cerrara las persianas de un 2024 cargado de cosas, con un periodo de adaptación a la nueva normalidad impuesta por el Gobierno de Javier Milei, cuidando cada paso que se da en un territorio que valora los esfuerzos del Panal para suplir las demandas de cada vecino, pero acepta las acciones de un presidente que defenestra al Estado.

“Las obras tienen que llegar donde está la gente, porque si no la gente se va donde están las obras. Por eso es tan importante no frenar”, la frase que el gobernador hizo resonar ayer ni bien puso un pie en el departamento Río Cuarto. Aunque la navidad ya pasó, Llaryora llegó como Papá Noel con grandes aportes del Fondo Complementario para Municipios y Comunas (FOCOM) y Créditos del Banco de la Gente. Sin dar indicios de rosca, el mandatario provincial se acercó a los intendentes que serán importantes para su armado sureño, donde centrará parte de su estrategia electoral de cara al 2025. Lo acompañaron la ministra Laura Jure y el legislador Miguel Siciliano.

Durante su extensa agenda por la región que rodea a la capital alterna, Llaryora se centró en mostrar la importancia de los programas y fondos que llegan a cada municipio para acompañar a los intendentes en tiempos de crisis. Eso sí, lejos de los micrófonos, procurando evitar tensiones con Casa Rosada: en busca de un cierre de año ideal y libre de conflictos, el gobernador no mantuvo contactos con la prensa y evitó cortar con el buen clima de las fiestas.

No se pudo escuchar al gobernador referirse a cuestiones como el paquete judicial aprobado por la Legislatura hace unos días, el Presupuesto provincial para el próximo año o las repercusiones por el armado del Tribunal Superior de Justicia. Pero la cuestión más eludida tiene que ver con el escenario nacional, con una visita al sur que se dio horas después que Javier Milei definiera -por decreto- prorrogar el Presupuesto 2023. De llegar en otro momento del año, este tema hubiera desencadenado en una oleada de comentarios cordobesistas contra la decisión del Gobierno nacional. Son días de paz.

Llamosas al Banco de Córdoba

Juan Manuel Llamosas se convirtió en el funcionario provincial con más mudanzas en el año. Quien fuera nombrado Asesor del Gobierno provincial para los cuatro departamentos del sur, ahora asumirá como vicepresidente del Banco de Córdoba. El anuncio fue realizado por el gobernador durante su paso por la capital alterna, tierra que Llamosas gobernó durante ocho años.

La maniobra del gobernador provocó sorpresa. La estrategia que eligió meses atrás con la asesoría de Llamosas en el sur hablaba mucho sobre la importancia que tendría el ex intendente en el armado regional, coordinando con intendentes, dirigentes, empresarios y referentes sociales. De hecho, Llamosas había elegido a varios dirigentes de su riñón para que asumieran cargos en esta oficina.

La novedad del pase al Banco provincial y el aparente “borrón” de la asesoría del organigrama provincial provocan varias conjeturas. ¿Acaso el desempeño de Llamosas no fue el esperado o la estrategia provincial para el sur exigió un volantazo de este tipo? ¿Cuál será el papel de Llamosas en la estrategia provincial a partir del 2025? Dudas que quedaron flotando, aunque el propio Llamosas aclaró que se trata de una decisión que pondera la importancia del Banco provincial en el desarrollo de municipios, instituciones y clubes, donde actuará como nexo directo en un rol claramente político.

“El banco debe trabajar de manera directa con intendentes, empresarios, productores e instituciones. El movimiento cooperativo, en particular, es clave para canalizar obras y servicios que promuevan el desarrollo productivo”, subrayó el ex intendente, entendiendo este nuevo rol como un avance favorable para el plan del sur y no como una degradación de su rol político en el interior. En cuanto a la asesoría, se estima que el Centro Cívico de la capital alterna retome la centralidad del accionar provincial en la región.

Junto a los intendentes

La primera parada en la gira sureña de ayer fue en Moldes, donde Llaryora se abrazó con el intendente radical Ezequiel Moiso y dio una nueva muestra de gestión cercana a los jefes municipales que provienen de la oposición. No fue un paso simple, ya que el gobernador anunció el aporte de $500 millones para la construcción de una obra de agua que será revolucionaria para la localidad.

Más tarde, en Santa Catalina Holmberg, el jefe provincial entrega créditos del Banco de la Gente, certificados del programa Córdoba Me Capacita, escrituras de viviendas y aportes del FOCOM, más 140 millones de pesos para obras de agua potable. Además, destacó el trabajo realizado por el intendente Maximiliano Rossetto con la puesta en marcha del nuevo Centro Médico de Atención Primaria.

En la capital alterna, Llaryora realizó dos paradas. Primero, otorgó créditos del Banco de la Gente en un Viejo Mercado repleto de vecinos y dirigentes. Luego, en el Centro Cívico, hizo aportes del FOCOM para varios municipios y comunas del sur.

En el Imperio, Llaryora se mostró junto a Guillermo De Rivas y a Llamosas, post anuncio de su pase al Banco de Córdoba. Para el intendente de la capital alterna, el gobernador destinará 600 millones de pesos para obras de desagüe, gas natural y cordón cuneta. Además, adelantó que el año próximo se licitarán dos nuevos tramos de la obra de Circunvalación en ruta A-005, los cuales tendrán un importe de 50 mil millones de pesos.

Por último, en Las Higueras, el gobernador hizo el “grand finale” de su gira con la puesta en marcha del Polideportivo Social que anunció en febrero. También hizo entrega de créditos del Banco de la Gente, certificados del Córdoba me Capacita, viviendas semillas, escrituras y fondos del FOCOM. Lo acompañó el intendente Gianfranco Luchessi.

Al cierre de esta edición, no había confirmación del asado que prometieron algunos dirigentes de Hacemos en la región. Según anticipaban desde el equipo provincial, el gobernador tenía previsto regresar a la capital ni bien terminara con su gira en la ciudad. Sin embargo, lo extenso del día podían obligarlo a pasar la noche en el Gran Río Cuarto. “De alguna manera, hemos brindado con el gobernador”, señalaba un intendente del sur al referirse a la última visita del año. De haberse concretado el asado, el 2025 arrancará con novedades para el armado político de la región.