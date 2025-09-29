"Gobernar es generar trabajo": Llaryora lanzó una nueva edición del PPP

En un acto realizado en el Centro Cívico, el gobernador Martín Llaryora encabezó el lanzamiento de una nueva edición del Programa Primer Paso (PPP), la cual tendrá un cupo de 15.000 vacantes.

"El PPP nos une. Podemos pensar distinto, ser de diferentes partidos, pero tener un objetivo común. Porque gobernar es general trabajo, y el trabajo te cambia la vida, te permite tener un futuro mejor, tomar decisiones y tener certezas", expresó el Mandatario.

Llaryora celebró el trabajo conjunto entre el sector público y privado en esta importante política pública. “Al PPP permanentemente se la incorporan ideas innovadoras y ello es gracias al trabajo con el sector privado”, reconoció el gobernador.

El PPP está enfocado en generar empleo para quienes tengan entre 16 y 25 años y se encuentren desempleados. De esta forma, podrán elevar su potencial mediante procesos de capacitación y entrenamientos en ambientes laborales, promoviendo su integración en el mercado profesional, su desarrollo personal y también el crecimiento económico de la provincia.

Al igual que otros programas de empleo provinciales, tendrán prioridad quienes vivan en la región del noroeste y departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca (Programa de Igualdad Territorial –PIT) garantizándoles un cupo del 25%.

También se reserva el 5% para personas con discapacidad y trasplantados, y el 5% para personas en situación de alta vulnerabilidad.

Llaryora destacó que más allá de todos los beneficios que tienen para los jóvenes o para los mayores, esta iniciativa es importante para las empresas, porque "es el mejor programa de entrenamiento laboral de Argentina, y hasta de Latinoamérica, porque no hay muchas iniciativas como esta".

PPP en detalle

La iniciativa ofrece dos modalidades de incorporación:

Práctica Laboral

El cupo es de 7.500 beneficiarios, seleccionados a través de un sorteo por Lotería de Córdoba. Se trata de un entrenamiento de 20 horas semanales durante seis meses en empresas del sector privado. Incluye capacitaciones.

Los beneficiarios reciben una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), cofinanciada entre la Provincia y la empresa.

Los beneficiarios cuentan con acceso al Boleto Obrero Social (BOS).

Inscripciones: los postulantes deben buscar una empresa, acordar la modalidad de participación, completar el Formulario Único de Postulantes y gestionar la aceptación de la empresa.

Relación de Dependencia

7.500 trabajadores ingresan de manera directa hasta agotar cupo.

La remuneración es de acuerdo al convenio colectivo del rubro en el que se desempeñará el trabajador. La empresa recibe un aporte estatal de 1 salario mínimo vital y móvil por 12 meses.

Si el trabajador reúne los requisitos podrá contar con el Boleto Obrero Social (BOS).

Inscripciones: representante legal de la empresa registra a los candidatos.

A partir de este lunes 29 las inscripciones estarán abiertas en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar.