"Gobernar es generar trabajo": Llaryora lanzó una nueva edición del PPP

Arrancó FIT 2025 y Córdoba presentó la Ruta del Motorhome
La provincia fue la primera del país en mostrar un recorrido diseñado especialmente para casas rodantes en el marco del primer día de la Feria Internacional de Turismo en La Rural de Palermo.
El gobernador anunció una nueva edición del Programa Primer Paso, destinado a generar oportunidades de empleo para jóvenes de 16 a 25 años que se encuentren desempleados.Provincial29 de septiembre de 2025Redacción Alfil
En un acto realizado en el Centro Cívico, el gobernador Martín Llaryora encabezó el lanzamiento de una nueva edición del Programa Primer Paso (PPP), la cual tendrá un cupo de 15.000 vacantes.
"El PPP nos une. Podemos pensar distinto, ser de diferentes partidos, pero tener un objetivo común. Porque gobernar es general trabajo, y el trabajo te cambia la vida, te permite tener un futuro mejor, tomar decisiones y tener certezas", expresó el Mandatario.
Llaryora celebró el trabajo conjunto entre el sector público y privado en esta importante política pública. “Al PPP permanentemente se la incorporan ideas innovadoras y ello es gracias al trabajo con el sector privado”, reconoció el gobernador.
El PPP está enfocado en generar empleo para quienes tengan entre 16 y 25 años y se encuentren desempleados. De esta forma, podrán elevar su potencial mediante procesos de capacitación y entrenamientos en ambientes laborales, promoviendo su integración en el mercado profesional, su desarrollo personal y también el crecimiento económico de la provincia.
Al igual que otros programas de empleo provinciales, tendrán prioridad quienes vivan en la región del noroeste y departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca (Programa de Igualdad Territorial –PIT) garantizándoles un cupo del 25%.
También se reserva el 5% para personas con discapacidad y trasplantados, y el 5% para personas en situación de alta vulnerabilidad.
Llaryora destacó que más allá de todos los beneficios que tienen para los jóvenes o para los mayores, esta iniciativa es importante para las empresas, porque "es el mejor programa de entrenamiento laboral de Argentina, y hasta de Latinoamérica, porque no hay muchas iniciativas como esta".
La iniciativa ofrece dos modalidades de incorporación:
Práctica Laboral
Relación de Dependencia
A partir de este lunes 29 las inscripciones estarán abiertas en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar.
La provincia fue la primera del país en mostrar un recorrido diseñado especialmente para casas rodantes en el marco del primer día de la Feria Internacional de Turismo en La Rural de Palermo.
El candidato y el gobernador participarán este martes de una nueva reunión del esquema federal que se realizará en Puerto Madryn, Chubut. El schiarettismo mete dos proyectos sobre retenciones en Diputados luego del cauteloso silencio por el blef de las retenciones cero. Doble via del ex gobernador.
Este lunes el senador nacional hará un acto en la ciudad de Villa María con los candidatos de La Libertad Avanza. El Frente Cívico encabeza el top 1 de opositores al peronismo cordobés y encara cada paso para su candidatura a la gobernación en dos años.
Es una de las mayores preocupaciones de los cordobeses, pero no atraviesa con fuerza una agenda de campaña, nacionalizada. La Pastoral de Adicciones convocó a los 18 candidatos a presentar sus propuestas y debatir sobre drogas y narcotráfico en Córdoba.
En plena campaña electoral, el candidato a diputado de Provincias Unidas visitó a vecinos de la Ciudad de Córdoba y mencionó que, "el desarrollo llega de la mano del diálogo con quienes invierten y generan empleo”.
El ministro de Gobierno se reunió con el embajador panameño con el objetivo de fortalecer lazos institucionales y promover iniciativas conjuntas que beneficien a ambos países.
Chacón tuvo a Schiaretti en los festejos de Comercio | Cena liberal con invitado estrella | Voto joven, PPP y De la Sota | Fresneda, blanco de críticas
Este lunes el senador nacional hará un acto en la ciudad de Villa María con los candidatos de La Libertad Avanza. El Frente Cívico encabeza el top 1 de opositores al peronismo cordobés y encara cada paso para su candidatura a la gobernación en dos años.
El candidato y el gobernador participarán este martes de una nueva reunión del esquema federal que se realizará en Puerto Madryn, Chubut. El schiarettismo mete dos proyectos sobre retenciones en Diputados luego del cauteloso silencio por el blef de las retenciones cero. Doble via del ex gobernador.