Ni tan comedia ni tan negra

Desde que el arte moderno se propuso romper con los cánones y dejar en libertad la pulsión creativa que aborrecía encasillarse, los cruces de géneros han sido constantes y han dado lugar a tendencias que resultaron transitorias en algunos casos pero perduraron en otros. Quedan fuera de discusión las bondades de esta apertura, que caracterizó el panorama cultural de la segunda mitad del siglo veinte y que sigue a pleno en lo que va de la presente centuria. Es más, podría decirse que ha acelerado su dinámica hasta borrar límites que parecían imposibles de trasponer y que ahora se han vuelto flexibles.

En la industria audiovisual, más allá del cine de autor y de las propuestas experimentales, durante largas décadas se respetaron los dictados de las majors, que confeccionaban productos de acuerdo a las reglas de un mercado de por sí bastante conservador y rutinario. Si alguien prefería los westerns no aceptaba con gusto que se alterasen las normativas usuales para los filmes anunciados bajo ese rótulo. Y lo mismo ocurría con las comedias románticas, las películas de terror, las producciones bélicas y cualquier otra cinta que se proyectara en esas salas que se distinguían, precisamente, por programar títulos que estuvieran en sintonía.

Pero los cambios sociales que sobrevinieron se tradujeron en un quiebre de esas continuidades, sobre todo cuando productores y cineastas entendieron que debían innovar para que el público no se aburriera al percibir de entrada hacia dónde se iba a dirigir el argumento. Surgieron entonces audacias que desorientaban a los espectadores sin llegar al extremo de expulsarlos de su butaca. Y si bien algunos proseguían aferrados al paradigma antiguo, la renovación se consolidó y los premios terminaron consagrando a esas realizaciones que rechazaban los moldes e inventaban su propio estilo, por más que hubiera quejas de quienes las criticaban por considerarlas inclasificables.

Tal vez el humor haya sido la herramienta a la que más se ha apelado para estos menesteres, aunque cabe señalar que el casi siempre efectivo recurso de la parodia ya había sido utilizado por Cervantes en las aventuras de Don Quijote. Un gag chaplinesco, un chiste oportuno o un apodo desopilante, pueden extraer sonrisas de una platea que se está comiendo las uñas por el suspenso, que tiene el pulso acelerado por una escena de acción o que se ha emocionado tanto que está al borde de las lágrimas y necesita salir de ese trance antes de que sea tarde.

Ahora bien, las dosis humorísticas en esos casos deben ser precisas y bien equilibradas, para que no lleven la narración por carriles demasiado peligrosos para la consecución de la trama. Si esas incursiones son incómodas para el desarrollo de la historia, es probable que no se alcance el objetivo de distender, atrapar o descolocar en buenos términos a la audiencia. Y algo así podría estar sucediendo con “Los Mufas”, la serie argentina que protagonizan Daniel Hendler, Diego Cremonesi y Pilar Gamboa, cuyos ocho episodios de alrededor de media hora están disponibles para los usuarios de Disney+.

Siguiendo una idea de Sebastián Borensztein, el director y guionista Gabriel Medina reúne aquí una dupla prometedora, conformada por un periodista en caída libre y un hombre condenado por la sociedad debido a que trae mala suerte. Ellos dos, más algunos personajes secundarios que se lucen de a ratos, se cargan al hombro esta comedia negra que, para ser “comedia” no es tan graciosa y para ser “negra” no es tan dramática. Pasajes entretenidos y la buena factura técnica hacen llevadero un producto bastante arriesgado, que se da con el gusto de ofrecer cameos de Carca y de Nazareno Móttola.

 

