La Iglesia marca la agenda de la campaña; narcotráfico

Redacción AlfilEnroque Corto01 de octubre de 2025
Los legisladores vuelven al recinto | Juez no le afloja a la campaña libertaria | Mestre, forma y fondo
Francisco Lopez GiorcelliUniversidad01 de octubre de 2025
La Cámara alta define si sostiene o rechaza el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Córdoba, por su peso político, vuelve a ser un punto álgido en la tensión con el Gobierno Nacional, con la UNC movilizada y los gremios docentes y no docentes a la espera de un resultado favorable todo indica que esto no terminará después de la sesión. El resultado es incierto.
Felipe OsmanProvincial01 de octubre de 2025
Los afiliados del Partido Justicialista recibieron, en los últimos días, una misiva firmada por el propio Schiaretti, pidiendo: “que no nos dividan”. La militancia preventiva del partido busca blindar fugas y aunar, detrás del exgobernador, toda la masa crítica peronista.
Redacción AlfilRío Cuarto01 de octubre de 2025
Endulzando a la oposición | El palito a Schiaretti
Bettina MarengoProvincial01 de octubre de 2025
El gobernador y su antecesor participaron en Puerto Madryn del segundo encuentro, esta vez sin ausentes, del espacio que conforman con otros cinco gobernadores. Críticas a Javier Milei y a la “timba financiera” que propone el gobierno nacional. Tras el voto de los desencantados libertarios.