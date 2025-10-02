La UCR exige que se publique la ordenanza que regula las plataformas digitales de transporte

Por Redacción Alfil

Este jueves, el bloque de la UCR en el Concejo Deliberante le pidió al Departamento Ejecutivo municipal que publiquen de inmediato en el Boletín Oficial la ordenanza recientemente sancionada que regula el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte.

Para el bloque radical, la demora de la publicación atenta contra el principio de publicidad de los actos de gobierno, y a la vez, genera incertidumbre entre los usuarios, los choferes y las propias autoridades de control, que hoy no cuentan con un marco legal vigente para ordenar la actividad.

"No hay excusas: la norma fue votada y aprobada democráticamente. Ahora corresponde que el Ejecutivo haga su parte y la publique de inmediato para que entre en vigencia. La seguridad jurídica y el respeto institucional no pueden quedar librados a la discrecionalidad ni a las demoras administrativas", expresaron desde el sector radical.