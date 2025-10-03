El Palacio 6 de Julio se mueve

La UCR exige que se publique la ordenanza que regula las plataformas digitales de transporte
Andrés Varizat, Asesor Letrado del municipio, ganó un concurso para integrar la Cámara de Apelaciones de Córdoba. Es apenas uno de los movimientos que –inoportunamente- se rumoran en plena campaña.
Por Felipe Osman
Los cambios en los equipos de gobierno son, siempre, asuntos espinosos. Y tanto más si empiezan, primero, como rumores. Porque, se supone, lo que nace de una voluntad única no trasciende sino sólo cuando ésta lo decide. Trascartón, son rumores. Pueden conducir, luego, a una certeza, o disolverse en lo inmediato.
En cualquier caso, hay un costado -si se quiere, marginal- de la política que siempre estará reservado al plano de “lo que se dice”, que en no pocas oportunidades termina por concretarse.
El Boletín Oficial del martes 23 de septiembre incluyó el acuerdo N° 92 del Consejo de la Magistratura, que anunciaba la confección de un orden de mérito para la cobertura de vocalías en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. Disimulado en el anexo, ese orden de mérito inicia con el nombre de Andrés Varizat, actual Asesor Letrado de la Municipalidad de Córdoba, aventajando a otros seis concursantes.
Es de esperarse que –cuándo los tiempos de la Justicia lo dicten- Varizat deje su lugar en el Palacio 6 de Julio para recalar en aquel despacho. Uno de los más relevantes de la Justicia local. Ahora bien, ese movimiento es el más firme, pero no el único rumorado.
Hay quienes juran que el Administrador General de la Justicia de Faltas, Juan Manuel Aráoz, también está apuntado entre los que podrían buscar nuevos horizontes en el medio plazo. Es, debe decirse, difícil de creer. Araoz presentó, meses atrás, un informe que sirvió de puntapié inicial para la redacción del nuevo Código de Convivencia, y aunque no participa de la comisión redactora, está comprometido en el asunto. Además, se encuentra avanzando en la implementación de un sistema de reportes ciudadanos para faltas de tránsito que será presentado en los próximos días.
En cualquier caso, quienes rumoran que podría salir del esquema municipal para pasar a la Provincia acusan que el funcionario no estaría a gusto con la responsabilidad que implica hacerse cargo de la Guardia Urbana, que terminó pasando a la órbita de la Justicia Administrativa de Faltas tras la liquidación del a secretaría de Seguridad que liderara Claudio Vigneta.
También se habla de la posibilidad de que el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, se mantenga en el esquema del municipio, pero participando desde otro lugar. Mencionan la secretaría de Participación Ciudadana y hasta la llegada de Juan Pablo Quinteros a Gobierno.
De concretarse, representaría, sin lugar a dudas, un movimiento digitado desde el Centro Cívico con la intención de empezar a forjar una candidatura a la intendencia del actual ministro de Seguridad de la Provincia, de breve paso por Encuentro Vecinal. Un peronista que no pierde el humor, ni siquiera ante estos rumores, comparó esa temporada en el partido de Aurelio García Elorrio como una suerte de purgatorio de Quinteros para “expiar” su pasado juecista.
Más allá de esto, vale remarcar que se trataría de un movimiento mayor, probablemente, hasta traumático para el Palacio 6 de Julio. Fernández tiene la absoluta confianza del intendente Daniel Passerini y es, junto a Sergio Lorenzatti, el núcleo duro de la gestión municipal. Su punto neurálgico.
Llegado el caso, el oficialismo tiene otras prioridades, mucho más acuciantes. Resuelto el 26 de octubre se verá cuánto crédito merecen estas versiones, que ya circulan por igual en el Panal y el Palacio Municipal.
