Humo blanco en la UCR: Ferrer recibirá a Mestre en Río Tercero

Redacción AlfilEnroque Corto06 de octubre de 2025
Schiaretti en la Bolsa de Comercio | Colón que me hiciste mal | ‘El Turco’ Jure respalda 100% la lista de Mestre | Juan, el rebelde | Charlas de sobremesa en La Calera
Redacción AlfilEnroque Corto07 de octubre de 2025
Delasotistas contratacan | Juez acerca de “los ositos y las jugueterías” | No eran chimentos, dijo Keegan | Caeiro no cae
Redacción AlfilRío Cuarto07 de octubre de 2025
El regreso del falso médico | EMOS: La mira en la recaudación | Las 62O en la organización del 17O
Felipe OsmanProvincial07 de octubre de 2025
La orden que baja a las seccionales es reforzar el puerta a puerta y volver a la libreta. Creen que la recta final va a marcar la diferencia y signar la desventura de Defendamos Córdoba. Apuesta fuerte a la movilidad, seguimiento en tiempo real de los funcionarios y sistema de premio castigo a partir del 27; el arsenal de Provincias Unidas.
Gabriel SilvaProvincial07 de octubre de 2025
La cúpula de la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia estuvo anoche en el Movistar Arena con Milei. El silencio que les pidieron a algunos, los dolores de cabeza de otros y las incomodidades de aliados se meten en el cóctel local.