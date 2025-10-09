Duras acusaciones de antisemita a De Loredo: "Reprodujo las peores barbaridades de la historia de la humanidad"

Luego de que el diputado radical, Rodrigo De Loredo, diera a conocer su postura frente al conflicto en Palestina, en el que cuestionó la postura internacional de Argentina y acusó al Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, de ser un "criminal". Ante sus dichos, el diputado enfrenta acusaciones de organizaciones sociales y una denuncia penal por discriminación.

De Loredo expresó su "admiración hacia el pueblo judio" y repudió los actos cometidos por Hamas el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, su discurso apuntó hacia el rechazo del accionar del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien catalogó como un "criminal", sobre territorio palestino.

“Los políticos que gobiernan el Estado de Israel, los políticos y no su sociedad –que está empezando a resistir conductas que despiertan detestables conductas antisemitas–, los políticos encabezados por Netanyahu, llevan adelante un genocidio ante los ojos abiertos del mundo entero”, dijo De Loredo en Diputados.

En otro tramo de su discurso, De Loredo expresó rechazo ante la postura que toma el Gobierno Nacional sobre el conflicto en Israel: "Me avergüenza y vengo acá a criticar la postura internacional de nuestro país sobre este tema. A cada minuto caen bombas, mientras yo estoy hablando, matan niños. El 80% de las víctimas son civiles, el 90% de la población ha sido desplazada: ¿adónde? Si sus casas, sus hospitales y sus escuelas han sido devastados", dijo De Loredo y comparó a los niños en Gaza y sus cuatro hijos, a quienes mencionó uno por uno.

Sobre el conflicto en Medio Oriente y la postura Argentina. pic.twitter.com/DWQAvVaiTY — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) October 8, 2025

Sin embargo, lo que ocasionó mayor repudio fue cuando mencionó un supuesto vínculo entre la comunidad judía y los medios de comunicación y las empresas. "La comunidad judía de la República Argentina es una de las más relevantes del mundo. Tienen de mi parte la más profunda admiración. Sé que muchos de sus referentes más poderosos no están de acuerdo con lo que digo. Sé también de su influencia periodística y empresarial. Sé también que capaz a partir de hoy mi carrera política esté incluso bastante más empinada. Me quedan 30 días en esta cámara y quiero dejar claro hoy de qué lado de la historia me quiero encontrar", concluyó Rodrigo de Loredo.

Con respecto a esa última frase, la diputada de su misma bancada, Sabrina Ajmechet, salió al cruce con el diputado: "¿Qué es esa idea de que los judíos son los dueños de los medios de comunicación y del poder económico? Somos 200.000 judíos que vivimos en la Argentina, algunos tienen plata y poder, otros no tienen plata, no tienen poder, de qué estamos hablando? ", expresó a su turno en la Cámara Baja.

"Yo sé, diputado de Loredo que usted no es antisemita, pero diciendo lo que dijo, reprodujo lamentablemente una de las peores barbaridades antisemitas y mi preocupación es porque lo dijo usted", lamentó la diputada

Denuncia Penal

En ese sentido, el abogado y especialista en derecho penal, Jorge Monastersky, presentó una denuncia judicial contra el diputado nacional por discriminación.

"Vengo a formular denuncia penal contra RODRIGO DE LOREDO, diputado nacional por la Provincia de Córdoba, por la posible comisión de delitos previstos en el artículo 3° de la Ley 23.592, el artículo 212 del Código Penal, y normas concordantes del bloque constitucional de igualdad y no discriminación, en razón del discurso de contenido antisemita pronunciado el 8 de octubre de 2025 en la Cámara de Diputados de la Nación, y posteriormente difundido públicamente desde su cuenta personal en la red social X", anunció el abogado en X

En ese marco, especificó que "el denunciado, en su carácter de diputado nacional, pronunció un discurso en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, en el cual, tras aparentar admiración hacia el pueblo judío, concluyó con expresiones de neto carácter antisemita, reproducidas y difundidas posteriormente en su cuenta personal de la red social X"

Denuncia presentada



I. OBJETO

Que vengo a formular denuncia penal contra RODRIGO DE LOREDO, diputado nacional por la Provincia de Córdoba, por la posible comisión de delitos previstos en el artículo 3° de la Ley 23.592, el artículo 212 del Código Penal, y normas concordantes… — Dr.Jorge Monastersky (@jorgemonasOK) October 9, 2025

Ante los dichos del diputado radical, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Filial Córdoba repudió las expresiones de De Loredo: “Afirmó sentirse avergonzado por la postura de Argentina frente al genocidio que comete Israel y, para ello, comenzó enumerando personalidades destacadas de diversas disciplinas, que tienen en común, según el diputado nacional, que ‘son judíos’”. Finalmente, concluyó su exposición advirtiendo que probablemente su carrera política se vería empinada dado que sabe de los ‘referentes poderosos’ de la comunidad judía y de ‘sus influencias periodísticas y empresariales’, expresó la DAIA en un comunicado.

“Tales manifestaciones, pronunciadas en el recinto del Congreso, resultan de una enorme gravedad institucional y moral, ya que reproducen expresiones antisemitas, cargadas y fundadas en prejuicios, ignorancia, desinformación y en un supino desconocimiento que un diputado nacional no debería reflejar. Expresiones que no hacen más que contribuir al antisemitismo y la estigmatización del pueblo judío”, continuó el texto.

“La crítica política o diplomática a un líder político, NO puede transformarse en un discurso que, bajo el amparo de la libertad de expresión, promueva odio, hostilidad o deslegitimación hacia una comunidad religiosa. Las expresiones del diputado De Loredo contradicen estos principios fundamentales de nuestra democracia”, prosiguió.

“A Rodrigo De Loredo, le decimos que, si tiene alguna duda de qué lado de la historia quiere estar, es del que juró cuando asumió su cargo como diputado nacional al pronunciar que juraba desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, instrumento que consagra los valores del respeto, la libertad y la diversidad religiosa, así como la igualdad ante la ley y la prohibición de toda forma de discriminación, y que, además, incorpora con la misma jerarquía los tratados internacionales de derechos humanos, que obligan al Estado y a sus representantes a promover la convivencia pacífica, la tolerancia y el respeto por todas las comunidades religiosas y culturales que integran nuestra Nación”, concluyó