Interna UCR: Pases en la recta final (Luján sumó a Lago)

Gonzalo Luján hizo oficial la incorporación del ex secretario de Gobierno, José "Pepe" Lago a su armado

Por Julieta Fernández

“Este equipo no estaría completo sin la experiencia y el trabajo del querido Pepe Lago”, publicó Gonzalo Luján en sus redes sociales a casi 10 días de la interna radical en la que competirá frente a Gonzalo Parodi y Gabriel Abrile. De este modo, el precandidato de la Red Federal blanqueaba que el ex secretario de Gobierno comenzó a integrar las filas de su armado.

Luján había apelado a mostrar cierta mixtura política dentro de su equipo. Un ejemplo fue la reciente incorporación de La Fuerza (agrupación barrial y territorial afín al peronismo). Según pudo saber Alfil, Lago integraba el esquema de Gabriel Abrile pero en los últimos días se acopló al armado de Gonzalo Luján, que esta semana le dio la bienvenida “oficial” a su espacio.

Desde los distintos núcleos del radicalismo (e incluso el resto de los partidos que mirará la interna desde afuera), valoran positivamente la figura de José “Pepe” Lago y reconocen que su adición al equipo de Luján podría sumarle en cuanto a llegada territorial y movilización en el día de la elección. La participación es un aspecto que preocupa mucho al partido centenario, especialmente a partir de los bajos porcentajes que se vieron en las últimas contiendas de este año.

Por otro lado, aunque se trate de una figura con trayectoria política, la incorporación de Lago a este espacio es bien receptada a partir de que el ex funcionario municipal “volvió al llano” y trabaja como chofer de remis desde hace más de 10 años. Si hay un denominador común en la mayoría de las nóminas es que los precandidatos a intendente convocaron a varios hombres y mujeres que no ocupan cargos públicos actualmente o que incluso integran otros espacios políticos (como en el caso de Gonzalo Parodi, quien sumó a la dirigente social y ex concejala del partido Respeto, Patricia García).

El precandidato de Evolución Radical centró sus últimas acciones de campaña en hablar de la seguridad, buscar el voto joven (lo acompañan agrupaciones estudiantiles como Franja Morada) y presentar de manera individual a los miembros de su lista. El armado que en 2019 acompañó a Gabriel Abrile es, en gran parte, el mismo que hoy apuesta a Gonzalo Parodi como candidato a intendente del radicalismo. Más allá de la estructura del núcleo que lo acompaña (quizás una de las más grandes dentro de la UCR local), Parodi también procuró sumar a figuras por fuera del partido como deportistas, comerciantes y referentes sociales para atraer a sectores independientes que también podrán participar de la elección.

Finalmente, Gabriel Abrile representa a la nómina que cuenta con más referentes del sector privado (quien encabeza su lista es el empresario Fernando Dadone). El médico -quien ganó la última interna del 2019- fue el único precandidato que se manifestó en contra de la fecha elegida para la elección, ya que se dará luego de las PASO y antes de las generales de octubre.

Esta semana, la campaña de la interna se vio ligeramente interrumpida por la llegada de Patricia Bullrich a la ciudad. Los tres precandidatos a intendente esperaron por ella en Plaza Roca pero, más allá del acto de presencia, no se advirtió una participación fuerte de parte de los candidatos en la agenda de campaña de Bullrich. De hecho, al cierre de esta edición, ninguno de los precandidatos compartió alguna foto o referencia en sus redes sociales que dé cuenta de su participación en la actividad.

Todo indica que las energías están puestas en función de la contienda que tendrá lugar en 10 días y que el perfil que adoptó la campaña es, en gran parte, localista. Independientemente de algunas referencias -inevitables- sobre el contexto nacional, los tres aspirantes al sillón de Mójica encuadraron su campaña desde el aspecto netamente local y evitando “mezclar los tantos”. La apatía de la ciudadanía a la hora de ir a votar podría influir en que los candidatos se aboquen de lleno a una sola campaña y “descuiden” el camino hacia las presidenciales. Al menos hasta el 17 de septiembre.