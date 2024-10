Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







El “Chiqui” prestó las copas

El periodista recibía el mensaje de su informante en el peronismo, quién le comentaba sobre una actividad que pondrá a Río Cuarto en modo “Scaloneta”.

Informante: ¿Todo listo para ver el partido? Tengo algo que le puede servir para la picada…

Periodista: ¿Chismes?

I: Algo así. La cuestión es que el sábado que viene se van a exhibir los trofeos de la Selección Argentina en el Polideportivo n°2. ¡Esto es groso! Se va a llenar de gente haciendo fila para posar junto a la Copa América, la de la Finalissima y, por supuesto, la Copa del Mundo. Linda movida del “Chiqui” Tapia…

P: ¿Hay rosca en esto?

I: Siempre. Justo que se confirma lo de la IGJ, la suspensión de las elecciones y todo el ruido por las SAD, necesita todo el apoyo que pueda juntar así puede seguir como presidente. ¿En serio no se da cuenta?

P: Si me lo dice así, es obvio que algo hay. El tema es, ¿por qué se une con la Municipalidad para esto?

I: No se deje engañar. El Gobierno de Río Cuarto es solo un canal. No se olvide que Río Cuarto tiene un club en la Primera Nacional y que es zona de influencia para la movida del fútbol cordobés, justo ahora que está en guerra con Andrés Fassi. Me parece que la AFA de Tapia está intentando pintar a Córdoba con sus colores.

Lamberghini contra la UNRC

El informante del ámbito universitario llegaba a la cronista para comentarle sobre la publicación del concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini, en la que arremetió contra la casa de altos estudios local. En sus redes sociales, el edil publicó: “Si la UNRC fuera tan buena, ¿por qué en Río Cuarto aparecen tantas universidades privadas?

Informante: Era obvio que Mario iba a terminar dando la nota por esto. Y fue un poco más allá. Mire lo que compartió (envía captura).

Periodista: Creo que peca de ser más papista que el papa. Había escuchado a libertarios locales que criticaban la ley de Financiamiento o que pedían auditorías pero no que criticaran el prestigio o calidad de la UNRC. Por el contrario, creo que cada vez más partidos están blanqueando su apoyo a la institución. Por ejemplo, el Frente Cívico se reunió con la rectora. Pareciera que nadie quiere quedarse afuera del reclamo por más presupuesto para las UUNN.

I: Bueno, parece que Mario se olvidó que estudió en una universidad pública. Más allá de que no fue en la UNRC, me parece un despropósito y se lo debiera repudiar también por esto. Pero me queda el consuelo de que la realidad empieza a hacer caer todo su relato. Empezando por esta idea falaz de que “en la UNRC son todos zurditos”. Hay que enviarles el video de la asamblea interclaustro en el que se pidió a los gritos que no se tome la Universidad.