Cae un coloso de la era analógica

Diversos centros en Punilla mostraron diferentes períodos en la atracción turística que ejercía dicho valle sobre los veraneantes del país, en función de diversas causas, entre ellas las estrategias de inversión.
Casi desde sus orígenes, la industria musical supo que si el sonido era acompañado por imágenes, el producto tenía muchas más chances de ser digerido por los consumidores, que se empezaban así a acostumbrar a que tararear una canción evocaba al aspecto de su intérprete. Estrellas del panorama discográfico del siglo pasado, como Carlos Gardel, Frank Sinatra o Elvis Presley, cobraron una dimensión extraordinaria cuando su rostro se multiplicó en la pantalla cinematográfica y en las fotografías, más allá del innegable acierto de sus registros fonográficos, que se vieron impulsados de ese modo a una difusión mayúscula sin límites geográficos.
Ya en los sesenta, las portadas de los álbumes adquirieron una trascendencia descomunal, a la par del look de los artistas, que en vez de mimetizarse con lo que anteriormente era considerado pertinente para una estrella, se nutrían de accesorios estrafalarios con los que buscaban distinguirse por encima del resto. Es imposible imaginar la consolidación de la cultura rock sin ese componente icónico, cuyo desborde llegó a un punto tal que dio una vuelta completa y terminó impulsando la aparición de vocalistas como Bryan Ferry, quien hizo de la elegancia chapada a la antigua un gesto de extravagancia por demás distintivo.
La emergencia del formato del videoclip en la segunda mitad de los años setenta llevó al paroxismo esa tendencia estética. A partir de entonces, dejó de ser concebible que una banda o un solista con aspiraciones de obtener repercusión pública, careciera de una versión audiovisual de sus hits. Ciertos ciclos televisivos que hasta ese momento convocaban a músicos en vivo, empezaron a programar este tipo de piezas fílmicas y confirmaron que la audiencia sentía predilección por ellas. Se convirtieron en poco tiempo en el mejor soporte para instalar un nombre en el mercado y tanto su cantidad como su calidad no hicieron más que crecer.
Iba a ser la década del ochenta la etapa en la que el videoclip asumió la delantera en el negocio del entretenimiento y no pocos directores de cine aceptaron ofertas para ponerse al frente de estos cortometrajes que llegaron a disponer de presupuestos holgados. En 1981, eso que se insinuaba tuvo su instancia de concreción, cuando la cadena MTV comenzó con sus emisiones y reafirmó que la música era algo para ver y escuchar, un concepto revolucionario que, como decíamos, estaba implícito en los pasos que venían dando las empresas del rubro desde hacía varios decenios.
Ese hito que se marcó hace 44 años, experimentó su primer gran remezón hacia 2005, cuando YouTube se presentó como una red social destinada a erigirse en el mayor archivo de material de audio y video que se haya conocido a lo largo de la historia. La masificación de los teléfonos inteligentes obligó a que fuera allí donde la gente entraba en contacto con los videoclips, o a lo sumo en sus computadoras de escritorio, sus laptops, sus tablets o sus pantallas led. MTV entró entonces de una fase declinante que a todas luces se mostraba como irreversible.
La reconversión emprendida por la Paramount, actual propietaria de la señal de MTV, incluye la baja de la prestación de servicios de este canal para el Reino Unido y otros países del mundo, por lo que a fin de año su radio de acción podría quedar limitado al territorio de los Estados Unidos. Esta deserción constituye, qué duda cabe, el final de una época, aunque los ídolos pop en estos días estén apelando más que nunca al poder de la imagen. La variedad de opciones para acceder a los videos ha puesto en crisis la continuidad de aquel coloso de la era analógica.
Uno de los síntomas la crisis de la TV abierta había sido el apartamiento de Guido Kaczka de la conducción de “Los 8 escalones” y su reemplazo por Pampita Ardohain, que se venía desempeñando como jurado. Ahora, a pocas semanas de esa drástica decisión, Adrián Suar anunció que dará de baja el programa.
Este jueves, previo a un feriado nacional, reclama trasladar a la síntesis una gran cantidad y diversidad de propuestas culturales que atraviesan sus horas.
Sobre un escenario donde conviven rebeldes y represores, sin precisar épocas ni lugares, teje su historia “Una batalla tras otra”, la última película del siempre controvertido Paul Thomas Anderson, que está por estos días en las pantallas de los cines y que ha suscitado un debate acerca del propósito del director.
Las clases de mayor poder económico dieron inicio a la ocupación veraniega de destinos serranos en Córdoba, afianzando la inversión en hoteles palaciegos y aristocráticos que hacían sentir a los visitantes como en Europa.
Ante el anuncio de un regreso de Soda Stereo, con la presencia virtual de Gustavo Cerati, toneladas de improperios han llovido sobre Zeta Bosio y Charly Alberti, a los que se sindica como supuestos explotadores post mortem de una gloria de la que no serían más que partícipes secundarios.
La candidata de Provincias Unidas se mostró en Río Cuarto acompañada por referentes locales y con un mensaje dirigido al electorado femenino, en una estrategia para instalar su figura más allá del liderazgo de Schiaretti.
La exgobernadora de Buenos Aires apoyó, en Mendoza, a la boleta de Provincias Unidas, que en ese distrito es lidera un dirigente del PRO. Su discurso y su reticencia a integrar un acuerdo con La Libertad Avanza la llevan a la rivera del armado que pertrecha Schiaretti.
El día de la Lealtad Peronista se celebrará en el club Junior. Organiza un sector del sindicalismo afín al Gobierno. Se espera la presencia de los candidatos de Provincias Unidas. Foto de unidad, mensaje anti Milei y fidelización del voto peronista en el tramo final de la campaña.
Durante una extensa sesión en Diputados, el diputado radical mantuvo que le "avergüenza la postura internacional de Argentina frente al genocidio que comete Israel", y alegó sobre un supuesto vínculo "periodístico y empresarial" por parte de la comunidad judía . Ahora el legislador nacional enfrenta señalamientos, acusaciones y una denuncia por discriminación.
Gina Grazziano ganó con el 84% de los votos y se convirtió en la primera intendenta electa del espacio que lideran Llaryora y Schiaretti. De facción radical, la flamante jefa comunal sucederá de manera oficial a su padre, “Cacho” Grazziano, quien falleció hace unos meses en un accidente.