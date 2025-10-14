Escritos en los márgenes de la tarde

Por Gabriel Abalos

El deseo, del escenario al cine

El ciclo recurrente de los martes Cine en el Palacio, prosigue hoy en el Museo de Bellas Artes Evita - Palacio Ferreyra, a las 18 y con entrada gratuita. El ciclo en esta ocasión se titula Acerca del teatro en el cine, y arranca con un clásico de la adaptación: Un tranvía llamado deseo (1951) dirigido por el maestro Elia Kazan, con actuaciones de Vivien Leigh en el papel de Blanche DuBois y Marlon Brando como Stanley. Escrito por Tennessee Williams, este drama escénico encontró en Elia Kazan, que había dirigido la obra en Broadway, el director apto para su transcripción cinematográfica. Blanche, una mujer perturbada, se muda a casa de su hermana Stella y su cuñado Stanley, donde su actitud pondrá a la pareja al borde de la separación. El guion también contó con la artesanía del propio dramaturgo Williams, sobre una pieza cuyo rumbo desata un juego shakespeariano, en base a las personalidades de sus personajes centrales. Av. Hipólito Yrigoyen 511.

Cine de horror psicodélico polaco

El Centro Cultural de la UNC (Obispo Trejo 314) está presentando un ciclo de cine dedicado al cineasta polaco Wojciech Jerzy Has, de cuyo nacimiento se celebra el centenario, este 2025. Se trata de uno de los cineastas polacos más originales, fallecido en 2000. Hoy se proyecta el filme El sanatorio de la clepsidra, una película de horror psicológico, fantástico y surrealista de 1973. El protagonista, Joseph, toma un tren en ruinas para visitar a su padre moribundo en un sanatorio onírico donde el paso del tiempo no sigue el ritmo planetario. Joseph atraviesa incluso momentos de su propia infancia durante esa extraña visita. A las 19, con entrada gratuita. Organizan la Embajada de Polonia en Buenos Aires y la Fundación AVA Arts de España, con el apoyo del Instituto Adam Mickiewicz (IAM) y de la Filmoteca Nacional de Polonia.

Ensemble francés, homenaje a Kagel

En el Teatro del Libertador San Martín - Av. Vélez Sarsfield 365, se presenta esta noche un espectáculo de teatro musical en homenaje al compositor argentino Mauricio Kagel, quien nació en Buenos Aires y residió en Alemania durante medio siglo y falleció en Colonia, en 2008. El compositor que llamó la atención de dos grandes de la música del siglo 20, Luciano Berio y John Cage, fue también director de orquesta y pionero del arte acústico.

A las 20 se podrá asistir a Kagel 18.IX.2008, espectáculo inmersivo de teatro musical a cargo del Ensemble Écoute, de Francia, que integran Angele Chemin, soprano; Vincent Vantyghem, barítono; Rachel Koblyakov, violín; Ieva Sruogyte, viola; Emmanuel Acurero, cello; Louis Siracusa-Schneider, contrabajo; Orlando Bass y Ezequiel Castro, piano; Quentin Dubreuil y Bruno Lo Bianco, percusión. Dirección artística y musical: Fernando Palomeque. Entradas desde $10.000.

Ciclo Fundación Pro Arte. Adhieren Goethe-Institut Córdoba y la Alianza Francesa Córdoba, en el marco del Festival Viví Francia.

Revelaciones en las carpas

Este martes y mañana, la Feria del Libro propone varios momentos a realzar. Hoy a las 16, en la Carpa Leonor Allende (Naranja), el dramaturgo y director Mauricio Kartun presenta el libro Dolores 10 minutos y otros relatos, una colección de 15 narraciones breves con mucho humor, editadas por Alfaguara. En el mismo horario se presenta en la carpa Susana Cabuchi (Roja) el libro La confesión de Aurelio Hans, de Camila Split. Modera Ximena Sanz. A las 17, en la carpa Edith Vera (Magenta) se presenta el libro Desbarros. Informe poético sobre el río Paraná, de Franca Maccioni. Presentan Gabriela Milone y Juan Conforte. A las 18, en el Ciclo Barón Biza, la editorial Mascarón de Proa presenta el libro Tía, de Eliana Giaché. En el mismo lugar, a las 19, ese ciclo ofrecerá lectura de poesía y charla con Paulina Cruzeño, Mariana Robles, Pablo Carrizo y Claudia Masin. Por su parte, a las 19 se hará un homenaje a Haroldo Conti, con coordinación general de Pablo Heredia y la participación de Javier Mercado, Ezequiel Rogna, Valentina Simone. Y a las 20 Jorge Hugo Kasparian presenta el libro Textos que no interesan a nadie, con moderación a cargo de Pablo Aguiar Caú.

Mañana a las 19, en carpa Susana Cabuchi (Roja), el y humorista gráfico e historietista Ale Galváliz presentará su nuevo libro: El humor de mi vida, que contiene una antología de las tiras diarias más destacadas del autor, quien es también periodista deportivo. Invita Editorial Yammal Contenidos. A las 19, el ciclo Espacio Barón Biza presenta en A Todo Ritmo Narrativas la novela de Maxi Cárdenas Los Escritores del S/Z Bar. Acompaña Luis El Halle Obeid (Tomates Asesinos). También se presenta La jugadora de Padel, de Fabio Martínez, Participan Mariano Gómez y Mario Díaz. Organizan editoriales Esta Vida y no Otra, y Antipop. Carpa Julio Carri Pérez. (Azul). A las 19, en la Carpa Edith Vera, Liliana Viola presenta Esta no soy yo, biografía de Aurora Venturini. Modera Noelia Maldonado. Y a las 20, Hernán Brienza presenta Elogio de la amistad. Una guía para leer El Eternauta, moderado por Guillermina Delupi.

Sacar toda la música callada

Mañana y los demás miércoles de octubre, en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401), a las 20 y con entrada gratuita, se pasan títulos de la XXI edición del Encuentro de Cine Europeo en Argentina, presentados por Alejandro Cozza. El programa de este miércoles es ¡Gloria! (Italia, 2024), opera prima de la actriz y cantautora Margherita Vicario. Durante el siglo 19, en un antiguo orfanato para jóvenes mujeres, algo decadente, situado en Venecia una criada silenciosa y solitaria, a quien creen muda, encargada de las tareas más humildes, posee un talento musical extraordinario y tiene ocasión de revelarlo, creando una revolución musical e institucional, al desafiar las reglas y más aún las normas de la época.