Raúl Cardinali, el intendente serrano que se perfila en la tropa de “Ciudades Unidas”

Redacción AlfilProvincial13 de octubre de 2025
El gobernador encabezó el acto inaugural de la nueva RAM Dakota, la cual se empezará a fabricar en la planta de Ferreyra, "las exenciones generan trabajo", dijo.
Bettina MarengoProvincial17 de octubre de 2025
El gobernador hizo medios en CABA y habló con el círculo rojo convocado en el Coloquio. Optimismo en el Panal.
Redacción AlfilProvincial17 de octubre de 2025
Se vienen los comicios en barrio Jardín donde el oficialismo buscará por prolongar su proceso que ya lleva 11 años. Los opositores van por el golpe.
Redacción AlfilNacional17 de octubre de 2025
El último sondeo de la encuestadora In Foucus determinó casi 10 puntos de diferencia en intención de voto entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza, marcando un contundente triunfo para Schiaretti. La encuesta fue realizada entre el 1 al 8 de octubre, con 800 encuestados en toda la provincia.
Redacción AlfilProvincial17 de octubre de 2025
El entorno del exintendente y candidato a diputado nacional salió al cruce por el amedrentamiento que sufrieron militantes radicales.