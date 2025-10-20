Raúl Cardinali, el intendente serrano que se perfila en la tropa de “Ciudades Unidas”

El armado territorial de Provincias Unidas sigue sumando musculatura y, como toda estructura que aspira a proyectarse más allá de los límites provinciales, empieza a mostrar una segunda línea de intendentes con peso propio. En Córdoba, uno de los que pisa fuerte en esa “brigada B” de intendentes es Raúl Cardinali, jefe comunal de Cosquín, quien se ha transformado en una de las voces más activas del interior cordobés dentro del espacio.

Cardinali viene de un año intenso en gestión: recuperó el hospital municipal, amplió la oferta educativa local y logró insertar a Cosquín en una red de hermanamientos culturales con ciudades de América Latina. Pero su paso al frente dentro de Ciudades Unidas muestra otro perfil del intendente: el del dirigente que busca llevar la agenda del interior serrano a la mesa política nacional.

El esquema que impulsa Ciudades Unidas —la pata municipal de Provincias Unidas— se presentó recientemente en Rosario con la presencia de Daniel Passerini, Pablo Javkin y referentes de más de 500 municipios del país. La premisa es clara: construir un bloque de intendentes que exija federalismo real y que no dependa de los vaivenes del poder central.

En ese marco, Cardinali aprovechó para remarcar que “el interior no puede seguir esperando soluciones que nunca llegan desde Buenos Aires”, y sostuvo que la experiencia de gestión en Cosquín “demuestra que cuando el Estado municipal se ordena y trabaja con planificación, los resultados aparecen”.

Desde el entorno del intendente reconocen que su participación en Ciudades Unidas busca también fortalecer vínculos políticos fuera de la estructura provincial y consolidar a Cosquín como un nodo estratégico en el corredor de Punilla. “Raúl entiende que la política local necesita volumen nacional si queremos defender los recursos de los municipios”, comentó un colaborador cercano.

La movida, además, lo ubica a Cardinali dentro de un espacio donde conviven intendentes peronistas, radicales y vecinalistas que encontraron en Provincias Unidas un punto de encuentro para resistir el ajuste nacional sin resignar identidad.

El desafío, como todo en la política argentina, será mantener la unidad cuando empiecen las definiciones electorales. Pero por lo pronto, el intendente de Cosquín parece decidido a jugar en una liga donde el federalismo deja de ser consigna y empieza a ser proyecto.