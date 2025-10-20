ALFIL TV | Siciliano: “Votar a Carro, Natalia o Mestre es darle chances a Milei”

Por Redacción Alfil

El jefe del bloque Hacemos en la Unicameral y candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, Miguel Siciliano, pasó por Alfil TV (jueves 20hs por Canal 10) y dejó su análisis en torno a las Legislativas 2025 del domingo próximo.

“Hay una grieta que romper en esta campaña que es la de kirchneristas y libertarios. Siento que la gente ya empezó a hablar de lo nuestro y a darse cuenta de que el kirchnerismo fracasó y el gobierno de Milei también”, dijo Siciliano.

Mientras que, consultado por el acercamiento de la gestión de Javier Milei a la administración Donald Trump, el legislador sostuvo: “me resulta triste que el país pierda la soberanía política y económica. Nuestro rol siempre va a ser acompañar al presidente para que al país le vaya bien, pero lo que estamos viendo es que los números a Milei no le están dando por eso le mete la mano a los trabajadores, los jubilados, las universidades. Por eso cuando se trate de defender Córdoba nos vamos a parar de mano”.

Siciliano también dijo que “Milei dio el recital para salir de un tema muy difícil como era lo de (José Luis) Espert y sus vínculos con el narcotráfico. Hay que empezar a hablar de cuestiones serias como la generación de empleo genuino, la salida al mar por el Pacífico y ellos están en otra cosa. Por eso el 26 de octubre tenemos la posibilidad de gritarle en la urna a Milei que no nos gusta su gobierno”.

En tanto, en otro tramo de la entrevista sostuvo que “votar a (Pablo) Carro, Natalia (De la Sota) o (Ramón) Mestre es darle chances a Milei. Porque ninguno de esos tres candidatos tiene chance de ganarle a Milei, Schiaretti sí. Es la única lista que puede llegar a ganarle a Milei”.

Edgar Bruno: “sigo teniendo buen diálogo con la Provincia”

El otro invitado fue Edgar Bruno, intendente de Canals y candidato a diputado nacional de País, quien dijo que a pesar de su postulación mantiene su relación con el gobierno provincial. “Sigo teniendo buen diálogo, pero hace un tiempo que sentí que no tenía voz para que me escuchen. Estamos enfrentando grandes estructuras con muchas dificultades y por eso venimos con ganas desde el interior del interior de querer cambiar algo”, dijo Bruno.

Que también apuntó contra la hija del exgobernador al decir: “una cosa es la hija de De la Sota y otra es la hija de la política de De la Sota. Hoy me parece raro escuchar a ella defender a CFK que es la misma que no le mandó Gendarmería a José Manuel en el 2013. Por eso no le creo cuando dice defender a los jubilados, ni le creo cuando dice que no es una lista K. Es una lista completamente K la de ella”.