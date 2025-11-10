“Hay un solo perdedor, por más que le quiera poner el ropaje de Schiaretti, y es el gobernador Martin Llaryora”. La definición sobre las elecciones legislativas del 26 de octubre es de la diputada nacional Soledad Carrizo, de la UCR, quien finaliza su mandato el 10 de diciembre y considera que sería “muy bueno” que dirigentes radicales se sumen al gobierno de Javier Milei, así como sucede con los PRO. “Sería muy bienvenido, por el conocimiento político y técnico”, subrayó la quilinense, entrevistada en el programa Alfil TV que se emite los viernes por Canal 10. Uno de los más mencionados para incorporarse al gobierno nacional es Rodrigo de Loredo, a quien también se le termina mandato en la cámara baja y a quien la diputada entrevistada responde en Córdoba, aunque a nivel nacional integra la órbita del mendocino Alfredo Cornejo.

Carrizo remarcó que “como oposición al gobierno provincial”, considera necesario que se trabaje en una opción de gobierno de cara al 2027 que vaya en consonancia con lo votado por los cordobeses en las recientes elecciones de medio término, donde el triunfo fue para una lista pura violeta de La Libertad Avanza que fue armada por el diputado nacional y jefe de bloque libertario Gabriel Bornoroni. “Hay un espacio que ocupa La Libertad Avanza”, señaló la diputada nacional. ¿Se viene el apoyo para la candidata de Bornoroni desde el norte provincial?