Alfil TV | Rodríguez Machado: En el 2027 habrá candidato libertario

Alfil TV | Rodríguez Machado: En el 2027 habrá candidato libertarioAlfil TV17 de noviembre de 2025Redacción Alfil
La diputada nacional Laura Rodríguez Machado se expresó a favor de que haya un candidato libertario en Córdoba en el 2027, para disputarle la Gobernación a Martín Llaryora. La dirigente liberal, afiliada al PRO pero jugando con Patricia Bullrich y recientemente pasada al bloque de La Libertad Avanza en la cámara baja, dijo en el programa Alfil TV que se emite los viernes por Canal 10 que el avance electoral de la fuerza de Javier Milei en las recientes elecciones legislativas, indican que Córdoba puede encaminarse a una opción violeta en dos años. “En dos años habrá un gobierno libertario”, dijo la ex UCD sobre el futuro de Córdoba. Sobre qué palo libertario prefería, si puro o aliado al gobierno de Javier Milei, Rodríguez Machado sostuvo que quien aspira a ese lugar tiene que estar dentro del proyecto del presidente. “Quiero que sea un candidato libertario. Esto funciona si estás dentro del proyecto, y el proyecto hoy es Javier Milei”, señaló, y criticó a los marcan con el dedo “desde afuera”, en lo que puede ser leído como una elíptica crítica al radical Rodrigo de Loredo. “Hay que acomodarse en la palmera y pensar que en el 27 va a haber candidato libertario”, sostuvo y criticó a los que reclaman candidaturas “porque tienen más grado de conocimiento”.
Enroque corto en Río Cuarto
El Panal busca calmar a los suyos ante la bronca por los “mimos” radicales
Intendentes peronistas de toda la provincia comenzaron a dar señales de incomodidad frente a lo que perciben como una preferencia del Centro Cívico hacia sus pares radicales. El Gobierno intenta contener el malestar con llamados y gestos, mientras los jefes comunales se organizan para pedir un trato más equilibrado.
Llaryora manda Presupuesto adaptado al escenario post legislativas
El oficialismo envía hoy a la Legislatura el proyecto presupuestario y la ley impositiva 2026 con reducción en IIBB y cambios en el inmobiliario. Diez puntos para la pauta salarial de los estatales y achique para sostener obra pública. Un rezo para que se cumpla la promesa de Milei de que se viene el crecimiento.
Presupuesto: Passerini usará el bisturí para relanzar su gestión
El Ejecutivo girará la semana próxima el Presupuesto al Concejo, y si bien se sabe que habrá recortes en algunos gastos, hay incertidumbre respecto de cómo se refuncionalizará la asignación de recursos y, más aún, en qué medida y dirección llegarán los cambios a la estructura orgánica del municipio.
En detalle, como es el historico plan de reducción de Impuestos anunciado por Llaryora
El Plan de Reducción de impuestos, dejará a los cordobeses 900.000 millones de pesos