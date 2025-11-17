Alfil TV | Rodríguez Machado: En el 2027 habrá candidato libertario

La diputada nacional Laura Rodríguez Machado se expresó a favor de que haya un candidato libertario en Córdoba en el 2027, para disputarle la Gobernación a Martín Llaryora. La dirigente liberal, afiliada al PRO pero jugando con Patricia Bullrich y recientemente pasada al bloque de La Libertad Avanza en la cámara baja, dijo en el programa Alfil TV que se emite los viernes por Canal 10 que el avance electoral de la fuerza de Javier Milei en las recientes elecciones legislativas, indican que Córdoba puede encaminarse a una opción violeta en dos años. “En dos años habrá un gobierno libertario”, dijo la ex UCD sobre el futuro de Córdoba. Sobre qué palo libertario prefería, si puro o aliado al gobierno de Javier Milei, Rodríguez Machado sostuvo que quien aspira a ese lugar tiene que estar dentro del proyecto del presidente. “Quiero que sea un candidato libertario. Esto funciona si estás dentro del proyecto, y el proyecto hoy es Javier Milei”, señaló, y criticó a los marcan con el dedo “desde afuera”, en lo que puede ser leído como una elíptica crítica al radical Rodrigo de Loredo. “Hay que acomodarse en la palmera y pensar que en el 27 va a haber candidato libertario”, sostuvo y criticó a los que reclaman candidaturas “porque tienen más grado de conocimiento”.