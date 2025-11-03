Alfil TV  | Bornoroni prometió una alternativa violeta para la provincia

El diputado nacional y presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados admitió que, luego de las elecciones del 26 de octubre que le dieron el triunfo a la lista que prohijó, el oficialismo nacional va a generar “una alternativa para que los cordobeses voten lo que están pidiendo”. De esta manera, Bornoroni confirmó que el espacio violeta se constituyó como tercer actor opositor al PJ y Provincias Unidas en Córdoba, junto a Luis Juez y el radical Rodrigo de Loredo. El dirigente hizo estas declaraciones en el programa Alfil TV que se emite por Canal 10. Casi con traje de candidato, dijo que Córdoba tiene dos cuestiones que resolver, “la seguridad y bajar los impuestos” y prometió empezar a hablar más de tema provinciales aunque sin abandonar su rol como diputado y jefe de bloque. “Tengo un sueño, que es hacer en Córdoba lo que está haciendo el presidente Milei a nivel nacional”, remarcó el hombre que reporta directamente a Karina Milei.

“Martin Llaryora no nos felicitó, no nos llamó por las elecciones”, se quejó el ex titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles, que puso a Gonzalo Roca al frente de la lista ganadora y se convirtió en exitoso armador electoral.