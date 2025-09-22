“Pichi” Campana y Brouwer de Koning pasaron por Alfil TV

Por Redacción Alfil

El secretario de Fortalecimiento Vecinal del Municipio, Héctor “Pichi” Campana, y la diputada nacional del radicalismo, Gabriela Brouwer de Koning, fueron parte de la última emisión de Alfil TV (jueves 20hs por Canal 10).

El integrante del oficialismo municipal criticó al Gobierno nacional y dijo que “es una situación patológica negar todos los problemas que tiene la sociedad como los jubilados, las universidades, los ATN, la discapacidad. Lo mejor que se puede hacer es dialogar”.

Y sostuvo que “llegó a destiempo la convocatoria del Gobierno nacional para el diálogo”.

“Podemos tener orígenes diferentes en Provincias Unidas, pero podemos trabajar juntos. La pueden ningunear como lo están haciendo algunos y me encanta que nos ninguneen. Demostramos que lo proponemos lo hacemos. Mucho de lo que proponemos ya se hizo en Córdoba”, dijo Campana.

Acerca del arranque de la gestión del intendente Daniel Passerini señaló que “tuvimos un arranque complejo por el recorte de subsidios y el pago de la deuda en dólares que dejó la gestión de Mestre. Por eso no hubo obras que se empezarán a ver ahora”.

Campana habló de la elección y asunción de 355 centros vecinales y, consultado acerca de si ve en su futuro el despacho principal del Palacio 6 de Julio dijo: “me gustaría ser intendente de la ciudad en la que nací, pero hoy no pienso en eso”.

“Este Gobierno tiene plata, pero no sabe administrar”

A su turno, Brouwer de Koning habló horas más tarde de lo que había sucedido en la Cámara de Diputados con el rechazo al veto del presidente Javier Milei por el financiamiento universitario que contó con el voto en contra de la decisión del Ejecutivo de los tres radicales cordobeses que integran el bloque. “Lo del financiamiento me hubiese gustado que se defina antes del veto. Estamos ante un año y nueve meses de un gobierno de nuestro país que no da soluciones concretas. Las respuestas son siempre las mismas: motosierras, vetos y tensiones sin llegar a buen puerto”, dijo.

“Plata hay. Los ingresos que está teniendo el Gobierno es un 10% por encima de la inflación. Tienen que administrar”, agregó.

En tanto, acerca del proyecto Provincias Unidas y el impacto, no sólo nacional sino también en Córdoba, la radical dijo: “me encantaría que el próximo presidente sea radical” afirmó acerca de los dichos del santafesino Maximiliano Pullaro. Y sobre lo local sostuvo: “transitamos un proceso en el que decidimos apartarnos y vamos a reconfigurarnos. Esto no quiere decir nada, es una pausa. Como radical apoyo al candidato y la Lista 3, pero después de octubre viene un trabajo para seguir adelante”.